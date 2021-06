OMT-leden en politici willen ook van mondkapjes af

Voorspeld was dat we zeker nog de hele zomer met een mondkapje lopen, minimaal tot september. Maar het ziet ernaar uit dat het mondkapje wellicht eerder af kan. Experts en politici willen dat ook de mondkapjesplicht eerder versoepeld wordt.

Het verdwijnen van de mondkapjesplicht staat helemaal onderaan de lijst als het gaat om versoepelingen. De besmettingscijfers en bezette ic-bedden blijven ondertussen dalen. En veel experts twijfelden sowieso al aan de effectiviteit van mondkapjes. Gister schreven we voor Metro over immunoloog Carla Peeters, die pleit voor directe afschaffing van de mondkapjesplicht. Ook RIVM-topman Jaap van Dissel was aan het begin van de coronacrisis sceptisch over de mondkapjesplicht. Het ontbrak volgens hem aan wetenschappelijke onderbouwing en het dragen van mondkapjes kon leiden tot schijnveiligheid.



Net mijn drie kinderen opgehaald van de basisschool. Ik moest even wachten, en zat gemoedelijk op een bankje. Ik keek wat om me heen, en plotseling viel me op: niemand meer met een mondkapje op. Niemand. #coronavirus #coronavaccinatie #mondkapjes #mondkapjesplicht — Jan B. Hommel – alias @the_stinging (@hommel_b) June 14, 2021

Snellere versoepelingen mondkapjesplicht

Maar nu klinkt er meer geluid voor het opheffen van de mondkapjesplicht. Verschillende OMT-leden en ook politici willen van de mondkapjes af. OMT-lid en hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss vertelt tegen het AD dat hij begrijpt dat er vragen zijn over de mondkapjesplicht. „Ik kan me goed voorstellen dat daar over gesproken gaat worden. Straks heb je een hete zomer en zadel je mensen op met een mondkapje, terwijl het aantal besmettingen heel laag ligt.”



Ik heb me altijd netjes aan de maatregelen gehouden maar ik ben nu echt helemaal klaar met die #mondkapjes — 🥀 (@x_BumfuzzIe_x) June 14, 2021

Volgens mede OMT-lid en arts-microbioloog Marc Bonten ontbreekt het nog steeds aan hard bewijs voor het nut van de mondkapjesplicht. „Dus als er massaal gevaccineerd wordt en de infectiecijfers dalen, is eerder afschaffen inderdaad een mogelijkheid.” Ook volgens Alex Friedrich, OMT-lid, hoogleraar en arts-microbioloog, kan het versoepelen van de mondkapjesregel eerder.

Afschaffing monkapjesplicht pas onderaan in openingsplan

Ook het kabinet discussieert over het loslaten van de mondkapjesplicht. Vanaf 26 juni staan de versoepelingen van stap 4 en 5 op de planning. Dan mag men meer bezoekers thuis ontvangen, is er meer ruimte voor horeca en cultuur. En kunnen evenementen weer plaats vinden. Aankomende vrijdag neemt het kabinet hier een beslissing over.

De zogenoemde basisregels zoals het mondkapje, de anderhalve meter-regel en het thuiswerkadvies zijn pas de laatste versoepelingen in het openingsplan. Dit gebeurt bij stap 6, als 85 procent van de volwassenen minimaal één prik heeft gehad. Volgens de agenda moet dat rond begin september zijn.