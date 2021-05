Formule 1 straks niet meer te zien op Ziggo Sport: Wat nu?

De Formule 1 is vanaf maart 2022 niet meer te zien op de kanalen van Ziggo Sport. De races zullen naar alle waarschijnlijkheid vanaf volgend jaar te zien bij Viaplay van de Nordic Entertainment Group.

De races van Max Verstappen en co zijn vanaf volgend voorjaar dus niet meer op Ziggo Sport te volgen. De zender bevestigt via de sociale kanalen dat het de uitzendrechten niet heeft kunnen behouden. Ziggo heeft negen jaar lang de races uitgezonden, maar in de tussentijd bleek het behouden van de rechten een onmogelijke financiële opgave.



Vanaf 2022 zal Formule 1 helaas verhuizen naar een andere zender. Wij hebben dan 9 jaar met veel plezier en trots de Formule 1 uitgezonden! In die jaren zijn de tarieven voor de uitzendrechten zo sterk gegroeid dat het voor ons helaas niet mogelijk was om Formule 1 te behouden. — Ziggo (@ZiggoWebcare) May 18, 2021

Viaplay en de Nordic Entertainment Group

Het platform waarop de racewedstrijden vanaf het seizoen te zien zijn, is naar alle waarschijnlijkheid Viaplay. Dit platform is in het beheer van de Nordic Entertainment Group (NEG), die uiteindelijk het hoogste bedrag bood voor de rechten van de Formule 1. De NEG is al een ware mastodont in de Scandinavische mediawereld, maar wil nu dus uitbreiden in Europa.

Maandagavond kondigde sportmarketeer en ‘overal ingewijde’ Chris Woerts, bij Veronica Inside al de plannen aan. Volgens hem waren er meerder partijen in de race voor de uitzendrechten. „RTL heeft een flink bedrag, boven de 10 miljoen, geboden. Een consortium uit Turkije had voor drie jaar lang 44 miljoen geboden. In totaal 15 miljoen per jaar”, zo vertelde Woerts. Daarnaast bleken ook Amazon en Ziggo nog geïnteresseerd. Maar zij konden volgens Woerts allen niet tippen aan de NEG: „Het is boven de 30 miljoen weggegaan, per jaar.”

De NEG komt vanaf volgend jaar niet alleen met Formule 1 op de buis. Volgens ingewijden zou het consortium, gevestigd in Stockholm, ook de rechten voor de Duitse Bundesliga hebben afgesnoept van ESPN. Verder kondigde Chris Woerts gisteren ook andere plannen aan: „Ik heb bergepen dat zij darts weg gaan halen bij RTL. Dus je krijgt er eigenlijk een volwaardige sportzender erbij.”

Ziggo en Formule 1

Het verlies van de rechten betekent een grote aderlating voor Ziggo. De Formule 1 geldt, zeker sinds de opkomst van Max Verstappen, als het grootste structurele kijkcijferkanon van de zender. Maar volgens Woerts zal er voor de kijker niet veel veranderen. Hij denkt dat de bekende gezichten meegaan: „Ik denk dat Olaf Mol sowieso meegaat, en Jack Plooij ook, want die zijn zo verbonden aan de Formule 1. Al jarenlang, dus die gaan gewoon mee.”