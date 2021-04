Een kijkje in ’s werelds mooiste onderwaterrestaurant in Noorwegen

Under is een onderwaterrestaurant in Lindesnes, een gemeente in het zuiden van Noorwegen. Serene architectuur, unieke natuur en ’s werelds beste seafood komen hier samen. Neem een kijkje in dit prachtige restaurant.

Mocht je met de camper of auto vanuit Nederland naar Noorwegen trekken, wat sowieso een goed idee is als het weer mag, rij dan naar het noorden van Denemarken. In Hirtshals pak je de ferry naar het Noorse Kristiansand. Vanaf daar is het een dik uur rijden naar Lindesnes, waar je aan de kust een industrieel blok beton de zee in ziet schuiven. Dat is de ingang van Under, een van de meest bijzondere restaurants ter wereld. Over verschuivingen kunnen ze in Noorwegen overigens wel meepraten.

Een kijkje in onderwaterrestaurant Under in Lindesnes

Under is het grootse onderwaterrestaurant ter wereld en biedt plaats aan honderd gasten. Op een gemiddelde avond zitten er veertig gasten, ’s weekends zit het er normaal gesproken vol. Tijdens de pandemie is het uiteraard grotendeels leeg. De architecturale parel, die het zuiden van Noorwegen op de culinaire kaart moet zetten, opende de deuren in maart 2019. Het gebouw doet denken aan een rots die uit de zee oprijst, is 34 meter lang en 5 meter diep.

Om druk en schokken te weerstaan ​​van de ruige zeeomstandigheden is de structuur gebouwd met dikke betonnen muren tegen de steile kustlijn. Als een verzonken periscoop biedt de enorme glazen wand in het restaurant uitzicht op de zeebodem, met ieder seizoen weer andere omstandigheden. Naar onze mening is dit ’s werelds mooiste onderwaterrestaurant, maar smaken verschillen.

Het restaurant

Een bezoek aan het restaurant is een unieke onderwaterervaring. Je loopt 5 meter naar beneden en alleen de serene binnenhuisarchitectuur is al de moeite waard om een bezoekje te wagen. Deze vloeit samen met de onderwaterwereld aan de kust van Noorwegen. Onderweg kom je eerst nog langs een bar met ontspanningsruimte, even verder tref je het restaurant. Daar zie je kabeljauwen, lipvissen, zee-egels, enorme krabben, kreeften, kleine haaien en andere vissoorten die daar leven langszwemmen.

In de keuken draait het om verse en lokale producten die chefkok Head Chef Nicolai Ellitsgaard op z’n puurst en duurzaam bereidt. Seafood en verse vis krijg je op minimalistische en artistieke wijze voorgeschoteld. Je kunt hier terecht voor een menu van achttien kleine gangen, waarvoor je omgerekend 220 euro betaalt. Een bijpassend wijnarrangement kost je 142 euro. Maar de ervaring hier gaat veel verder dan alleen eten en drinken. Zet restaurant Under Lindesnes in Noorwegen op je bucketlist.

Lees meer op de website van Under Lindsesnes. Je vindt het restaurant ook op Instagram.

Hiken in Noorwegen

Een etentje bij Under Lindsesnes is een prima bodem voor een trip door Noorwegen, het ultieme land om te hiken. Check deze zeven hemelse hikes over de Noorse fjorden, dan weet je waar je na de pandemie het eerst naartoe gaat.