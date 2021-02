Verre reis na de coronapandemie: staan deze bestemmingen al op je lijstje?

Kun jij ook niet wachten tot je éindelijk Nederland kan ontvlochten naar warmere oorden? Had je een enkeltje ‘ver weg’ al in je online winkelmandje? Wacht dan nog even, want er is een grote kans dat de coronapandemie invloed heeft op onze favoriete (reis)bestemmingen.

Heb je je backpack al maanden ingepakt in de hoek van je kamer staan? Klaar om, wanneer het startsein is gegeven, het eerste en beste vliegtuig te pakken naar… Tja, waarheen precies? Met een vaccin tegen het coronavirus mag dan wel een einde aan de coronacrisis in zich zijn gekomen, uitzicht op wánneer we kunnen gaan reizen is er nog niet echt. En grote kans dat het coronavirus z’n stempel op het reizen heeft achtergelaten.

Schoon, gezond en veilig

Door het virus staan hygiëne, gezondheid en veiligheid de afgelopen maanden in de schijnwerpers, en dat zal bij het uitkiezen van een reisbestemming niet anders zijn. Volgens onderzoek van onder meer Pacific Asia Traval Association (PATA) is het duidelijk dat we nieuwe reisvoorkeuren zullen hebben. We zouden ons in de toekomst meer aangetrokken voelen tot bestemmingen die als schoon, gezond en veilig worden gezien, én tot plekken die de pandemie relatief goed hebben aangepakt.

Voor de pandemie gingen we graag naar delen van Azië en Oceanië voor die mooie stranden, prachtige uitzichten en blauwe stranden. Nu zouden we volgens PATA (dat onderzoek deed naar Azië en Oceanië) niet alleen focussen op de prachtige bestemming, maar ook het gezondheidsaspect daarbij meenemen.

Salespoint

Neem Japan en Australië, voorbeelden van landen die de coronacrisis uitstekend in de hand hadden. In beide landen werd vorig jaar streng ingegrepen. In Australië werd er gewoon Kerst gevierd en het totaal aantal besmettingen in Japan ligt onder de half miljoen (ter vergelijking: in Nederland zijn we de miljoen al gepasseerd). Nu zijn deze landen altijd al populaire bestemmingen geweest, maar als ze zich als gezond en hygiënisch zouden profileren, zou dat volgens PATA kunnen bijdragen aan nóg meer toeristen.

Ook Thailand, Singapore en Vietnam staan op de lijst. Thailand heeft weinig coronabesmettingen gehad en streng ingegrepen aan het begin van de pandemie. Datzelfde geldt voor Vietnam. Sterker nog: Vietnam zou een van de beste ‘reacties’ op het virus ter wereld hebben gehad. Dat zou volgens PATA een salespoint van deze landen moeten zijn.

Niet alleen hygiëne is belangrijker geworden sinds de coronapandemie, het is ook moeilijk om die anderhalve meter van je af te schudden. Om de drukte uit de weg te gaan, kan het dat rustigere plekken aan populariteit winnen. Dat is waar India om de hoek komt kijken. Misschien niet gelijk het land waar je aan denkt, als hygiëne en gezondheid je uitgangspunt zijn; er is namelijk niet altijd voldoende toegang tot ziekenhuizen en artsen en het land is zwaar geraakt door het coronavirus. Toch vind je daar wel de afzondering, die in bijvoorbeeld Singapore soms ver te zoeken zal zijn.