Genieten van de zon en demonstratie: grote drukte op Museumplein

Flinke drukte op het Amsterdamse Museumplein. Op foto’s op social media is te zien dat een grote groep mensen zich er heeft verzameld; zowel zonaanbidders als demonstranten.

Zondagmiddag werd er op het plein gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen, onder het mom van ‘koffiedrinken’. Er hadden zich ruim duizend mensen op het plein verzameld. Om 15.45 uur werd er door de ME ingegrepen, nadat burgemeester Femke Halsema de demonstratie kort daarvoor had ontbonden. Niet iedereen gaf gehoor aan die oproep.



De demonstratie werd uiteindelijk kort na 16.00 uur beëindigd na een charge van de ME.

Dierenkostuums en steltlopers bij demonstratie

’s Middags was de sfeer nog ontspannen. De politie was op en rond het plein aanwezig met meerdere busjes, om een oogje in het zeil te houden. Ook hing er een drone boven het plein. Ondertussen hadden zich pal voor het Van Gogh Museum actievoerders verzameld. Ze hadden spandoeken bij zich, met daarop teksten als ‘Stop de lockdown’, ‘Demonstreren is ons grondrecht’ en ‘Grondrecht weg voor een prikkie’. Enkele actievoerders liepen in opvallende dierenkostuums of als steltlopers.



‘Bizar druk’

Enkele honderden ‘koffiedrinkers’ mengden zich met mensen die van de vroege voorjaarszon kwamen genieten, waardoor het druk was op het Amsterdamse gras. „Het is echt bizar druk”, schrijft iemand op Twitter.



De afgelopen weken is er al vaker gedemonstreerd tegen het kabinetsbeleid en de coronamaatregelen op het Museumplein. Vorige week gebeurde dat nog met een verse laag sneeuw onder de voeten.



Op 17 januari, ook een zondag, ontstonden er ongeregeldheden nadat door de rechter verboden en spontaan ontstane demonstraten van zo'n 2000 mensen werd ontbonden.

Op het Museumplein is de afgelopen weken geregeld gedemonstreerd tegen het kabinetsbeleid en de coronamaatregelen. Anders dan voorgaande weken heeft de gemeente het plein deze zondag niet aangewezen als een zogenoemd veiligheidsrisicogebied. Dan zou ingrijpen door de politie gemakkelijker kunnen. Daarna kwamen er op zondag telkens groepen mensen naar het plein die wisten dat ze daar niet mochten demonstreren. Dat leidde twee zondagen achter elkaar tot ongeregeldheden.

