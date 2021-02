Jelle (35), die gitaar speelde tijdens hersenoperatie, is overleden

Muzikant en instrumentenbouwer Jelle van Tilburg is overleden. Van Tilburg verwierf vorig jaar wereldwijde bekendheid, toen hij tijdens zijn hersenoperatie gitaar speelde. Zaterdagmorgen overleed de muzikant. Hij is 35 jaar geworden.

Het overlijden van Van Tilburg werd door zijn vrouw Kim bekendgemaakt. „Ik zoek naar woorden, maar die zijn er niet. Vanmorgen vroeg is mijn lieve, mooie man Jelle helaas op 35-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentumor. Mijn rust, mijn veiligheid, mijn liefde… Dankjewel voor de twaalf mooie jaren samen. Je was het mooiste mens dat ik in mijn leven ontmoet heb.”

Wakkere hersenoperatie

De toen 34-jarige Van Tilburg kreeg begin 2020 te horen dat hij een kwaadaardige hersentumor had. Wat volgde was een ingrijpende operatie om de tumor weg te halen, waarbij de man bij bewust zijn bleef. Hij koos namelijk voor een wakkere hersenoperatie, waarbij het beter te controleren is of er geen vitale hersenfuncties worden beschadigd. Voor Van Tilburg was het namelijk zeer belangrijk dat hij zijn fijne motoriek en creativiteit zou behouden na de operatie.

Al snel ontstond het plan om gitaar te spelen tijdens de operatie. Dat had ook een ander doel: geld inzamelen voor onderzoek naar hersentumoren. Daarom werd de ingreep gefilmd; zodat de buitenwereld het ook zou kunnen zien. „Ik wil het liefst dat miljoenen mensen dit filmpje gaan zien en dat ze het onderzoek naar hersentumoren ondersteunen”, legde Van Tilburg destijds uit. Dat lukte: hij haalde destijds 11.000 euro op. Dat geld ging naar de Erasmus MC Foundation, zodat er meer onderzoek naar hersentumoren kon worden gedaan. Inmiddels wordt er weer volop gedoneerd en is er al bijna 15.000 euro gedoneerd.

Voor iedereen betekenis

Gitaar spelen tijdens de operatie was overigens nog niet makkelijk: het hoofd van Van Tilburg zat namelijk vast in een klem, zodat neurochirurg Arnoud Vincent zijn werk zo nauwkeurig mogelijk kon doen. Toch wist de muzikant het nummer Wish You Were Here van Pink Floyd met zijn twaalfsnarige gitaar te produceren. „Ik heb voor dit nummer gekozen omdat iedereen het kent”, zei hij kort na de operatie. „Het heeft voor iedereen betekenis. Voor mezelf heb ik het gespeeld omdat je tijdens zo’n ingreep het liefste je naasten bij je wilt hebben.”





