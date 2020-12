Al 60.000 Duitsers ingeënt, Nederland start vaccineren in Veghel

Duitsland heeft in enkele dagen tijd ruim 60.000 mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. In Nederland begint het vaccineren in Veghel, zo is vandaag bekendgemaakt. Het eerste ‘vaccinatieland’ Verenigd Koninkrijk is sinds 9 december al 600.000 prikken onderweg.

In het Brabantse Veghel wordt op 8 januari de eerste Nederlander ingeënt tegen het coronavirus. De regionale gezondheidsdienst, GGD Hart voor Brabant, bevestigt dat. De locatie is een voormalig distributiecentrum van een supermarkt aan de Amert.

In de provincie Utrecht begint de vaccinatie „uiterlijk op 11 januari”, aldus de GGD daar. Dat gebeurt in het evenementencomplex Expo Houten. De GGD Rotterdam-Rijnmond wil ook uiterlijk op 11 januari beginnen met vaccineren op Rotterdam The Hague Airport. Op de andere 22 priklocaties verspreid over het land begint de inenting rond 18 januari.

Vaccineren alleen nog niet in Nederland

Nederland is het enige land in de Europese Unie dat nog niet is begonnen met de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. De Duitsers zijn op dit moment al 60.000 vaccinaties op weg, terwijl ‘wij’ nog negen dagen moeten wachten tot de eerste prik. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei volgens Duitse media dat de grootste vaccinatiecampagne in de Duitse geschiedenis succesvol van start is gegaan.

Duitsland begon afgelopen weekend met inenten met het vaccin van BioNTech en Pfizer, het enige coronavaccin dat tot dusver is goedgekeurd in de EU. Spahn zei dat de snelle ontwikkeling van een middel tegen het besmettelijke virus reden is voor „dankbaarheid en trots”.

Verenigd Koninkrijk was het snelst

Het Verenigd Koninkrijk was in Europa koploper met de goedkeuring van het Pfizer-vaccin. Daar hebben volgens Britse media inmiddels al zo’n 600.000 mensen een prik gehad. EU-landen hebben gewacht tot de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), groen licht had gegeven voor het gebruik van dat middel.

De Britse autoriteiten keurden vandaag ook een tweede coronavaccin goed. Het gaat om een middel van Oxford en AstraZeneca. De Europese Unie heeft daar namens de lidstaten ook honderden miljoenen doses van besteld, maar er zou bij het EMA nog geen formeel verzoek zijn ingediend om het middel goed te keuren voor gebruik in de EU.

De plaatsvervangend directeur van het EMA, Noel Wathion, heeft eerder gewaarschuwd dat het nog wel even kan duren voordat het middel wordt goedgekeurd voor gebruik. „De gegevens die wij momenteel hebben, volstaan zelfs niet om het AstraZeneca-vaccin een voorwaardelijke vergunning te geven”, zei hij tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad.

Lees ook: Red Team na overleg: houd de scholen voorlopig nog dicht