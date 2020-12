Coronabesmettingen weer richting 10.000, minder mensen in het ziekenhuis

Na een kleine daling is het aantal nieuwe coronabesmettingen weer gestegen. Tussen gisterochtend en vanmorgen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 9504 meldingen van positieve tests. Wel liggen er iets minder coronapatiënten in het ziekenhuis.

De vorige twee dagen kwam het dagcijfer coronagevallen uit op ongeveer 7500. In de dagen daarvoor waren ruim 9000 besmettingen per etmaal aan het licht gekomen. Het cijfer ligt wel iets lager dan vorige week, toen per etmaal meer dan 10.000 nieuwe gevallen werden gemeld. Of dat verschil komt doordat de lockdown van twee weken geleden begint te werken, of dat minder mensen zich hebben laten testen rond de kerstdagen, kan het RIVM nog niet zeggen.

Meeste coronabesmettingen in Amsterdam

Amsterdam telde wederom de meeste gevallen. In de hoofdstad testten 416 inwoners positief. In Rotterdam kwamen er 233 bevestigde besmettingen bij en in Den Haag steeg het aantal gevallen met 222. Verder waren er 162 positieve tests in Almere en 138 in Utrecht.



De eerste #coronavaccinatie is op 8 januari met het #RNAvaccin van Pfizer. Hoe een RNA-vaccin werkt? Onze collega Cécile van Els, hoogleraar Vaccinologie, legt het uit. 👇 pic.twitter.com/tfpEtccLcH — RIVM (@rivm) December 30, 2020

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 66.000 coronabesmettingen gemeld. Dat komt neer op gemiddeld bijna 9500 gevallen per etmaal, wat ongeveer gelijk is aan het dagcijfer van vandaag. In de week ervoor waren meer dan 81.000 nieuwe gevallen vastgesteld. Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 787.000 Nederlanders positief getest.

Het aantal sterfgevallen door het virus steeg afgelopen etmaal met 112. Op dinsdag meldde het instituut 171 sterfgevallen.

Minder coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2704 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 47 minder dan gisteren. Een verklaring voor de daling geeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) niet.

In de vier voorgaande dagen was het aantal opgenomen patiënten juist met 454 toegenomen. Het aantal patiënten is nog steeds hoger dan de piek van de tweede golf begin november. Het LCPS verwacht ook dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende dagen blijft stijgen.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg afgelopen etmaal wel. De ic-afdelingen namen 64 mensen op en zagen 36 mensen vertrekken. Het is niet bekend hoeveel van hen zijn overleden en hoeveel de ic mochten verlaten omdat hun toestand verbeterde. In totaal steeg het aantal coronapatiënten op de ic’s met 28 naar 702. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei.

Verpleegafdelingen namen 289 coronapatiënten op, tegenover 364 mensen die vertrokken. Daardoor daalde het aantal patiënten op die vleugels van 2077 naar 2002.

