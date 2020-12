Laatste inzameldag vuurwerk Den Haag levert 404 kilo op

Vandaag was de laatste dag dat je je vuurwerk kon inleveren in Den Haag. Flink wat mensen deden dat: er is totaal 404 kilo vuurwerk ingeleverd. Gisteren werd al 207 kilo ingeleverd, dus Den Haag is in totaal goed voor 611 kilo ingeleverd vuurwerk. Dat laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten.

De 611 Haagse kilo is een stuk meer dan wat er in de andere drie grote gemeenten werd ingeleverd.



🗣 Haagse inzamel­punt voor vuurwerk ziet eruit alsof het Mexicaanse leger een narcobende heeft opgerold.. Lees meer over de reportage met als onderwerp het inleveren van vuurwerk op: https://t.co/zfrhzJJAel en onderteken het #vuurwerkmanifest voor een algeheel #vuurwerkverbod. — vuurwerkmanifest (@vuurwerkmnfst) December 29, 2020

‘Goed om te zien’

Van Zanen noemt het „goed om te zien” dat er ruim gebruik is gemaakt van de vuurwerkinleverpunten. „Dank aan de Hagenaars, Hagenezen en de inwoners van de regio Haaglanden die ervoor hebben gekozen hun vuurwerk niet langer te bewaren, maar het veilig weg te brengen.”

Vandaag was Den Haag de laatste van de vier grote gemeenten waar nog vuurwerk kon worden ingeleverd. In Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag kon tot 25 kilo vuurwerk per persoon worden ingeleverd, zonder daar een boete en strafblad voor te krijgen. Bij de actie van die eerste drie gemeenten werd in totaal 598 kilo vuurwerk ingezameld.



Ongestraft vuurwerk inleveren bij ADO-Stadion. pic.twitter.com/sOK6oHgT97 — Omroep West (@omroepwest) December 28, 2020

Verbod

Dit jaar is het verboden om vuurwerk te verkopen, te bezitten en af te steken. Daarmee hopen gemeenten het aantal gewonden tijdens de jaarwisseling te beperken. Dat moet in coronatijd extra druk op de zorg voorkomen.

Ook verschillende kleinere gemeenten organiseerden een inzamelactie voor vuurwerk. In Breda werd dinsdag bijvoorbeeld 145 kilo ingeleverd, meldt burgemeester Paul Depla op Twitter. Dat brengt het totaal in die stad op bijna 250 kilo.

Toch levert niet iedereen vrijwillig het vuurwerk in: een 14-jarige jongen in Uitgeest had maar liefst 167 nitraten op z’n slaapkamer liggen. De politie doorzocht, met toestemming van zijn ouders, zijn slaapkamer en nam het knalwerk mee. Hij is als verdachte aangemerkt.

