D66 en ChristenUnie willen minimumprijs voor vliegtickets

Dat de vraag naar vliegtickets door de coronacrisis behoorlijk is afgenomen, moet er niet toe leiden dat deze tegen ‘dumpprijzen’ worden verkocht, zeggen D66 en ChristenUnie. Daarom moet er een minimumprijs voor vliegtickets komen, vinden de coalitiepartijen.

De minimumprijs zou rond de 35 euro liggen. Vliegtickets mogen niet goedkoper zijn dan de luchthavengelden, belastingen en andere heffingen die bedrijven over tickets betalen.

‘Zo krijgt trein eerlijke kans’

„Iedereen snapt dat het eigenlijk niet kan om voor een tientje naar Thessaloniki te vliegen”, zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte. „Met een eerlijke minimumprijs voor vliegen, krijgt ook de trein een eerlijke kans.” Paternotte wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de opties op een rij zet om dit te regelen.

Om lege stoelen nu toch op te vullen, dreigen luchtvaartmaatschappijen tickets aan te bieden voor een tientje, denkt Paternotte. Zo halen de bedrijven toch wat geld binnen. Reizigers betalen daarnaast misschien wel voor hun ruimbagage of een wijntje en een zakje pinda’s in de lucht.

Stunten met vliegtickets

Bovendien vreest D66 dat luchtvaartmaatschappijen gaan stunten met ticketprijzen om start- en landingsrechten te behouden. Europese regels, die overigens tijdelijk zijn losgelaten, schrijven voor dat bedrijven 80 procent van een bepaald tijdslot op een luchthaven moeten ‘volvliegen’ om het recht hierop te behouden. Dat werkt mogelijk stuntprijzen in de hand.

De Oostenrijkse regering besloot al eerder dat een vliegticket niet minder mag kosten dan de belastingen en heffingen die erover worden betaald. De Oostenrijkse minimumprijs ligt op zo’n 40 euro.

Progressieve vliegtaks

Maandag werd bekend dat zeven op de tien Nederlanders voor de invoering van een progressieve vliegtaks is: hoe vaker je vliegt, hoe meer je per ticket betaalt. Dat bleek uit een opiniepeiling van onderzoeksbureau I&O Research, dat is uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie.

