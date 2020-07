Een frisse duik in zee tijdens een je vakantie in Turkije kan je zomaar een rekening van bijna 70 euro opleveren. De horeca haalt alles uit de kast om te herstellen van de slechte coronamaanden.

Dat schrijft The Sun. Op sociale media gaat een bonnetje rond van een Turkse beach bar waaruit blijkt dat de Turkse horeca zich fikse toeslagen rekent om de coronacrisis goed te maken. Voor een kebab met een cola of een lekkere plons in de zee worden – laten we het zo noemen – ‘bijzondere bedragen’ gerekend.

Het fors verhogen van de prijzen speelt overigens niet alleen in Turkije. Maandag schreef Metro al over een Brussels restaurant dat per klant een coronatoeslag van 5 euro op de rekening zet ter compensatie van het omzetverlies. Niet alle klanten hebben begrip voor die toeslag, valt op te maken uit reacties op sociale media. De directie van het restaurant, VIVA M’Boma, verdedigt de maatregel op haar facebookpagina. De eetgelegenheid wil niet shockeren met de couverttoeslag, maar slechts onvoorziene kosten doorberekenen.

Maar nu blijkt ook dat in zonniger oorden een zelfde soort strategie wordt toegepast om de verliezen van de coronacrisis goed te maken. Klanten van een hotel en beachbar in de populaire Turkse badplaats Bodrum hebben op sociale media hun bonnetjes gedeeld van een bezoekje aan de bar: 48 euro (369 Turkse lira) voor een kebab en 8 euro (62 lira) voor een cola.

In the meantime Bodrum Mayor: Our job is to get the last penny from tourists!

Tourists are charged £44 for a KEBAB at some Turkish resorts https://t.co/StTd0itwuj via @MailOnline

— Sardunya (@starrebels1) July 1, 2020