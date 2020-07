Op vakantie naar Malta? Met 3 uur vliegen ben je op ‘tropisch Texel’

Ben je op zoek naar een zonnige nieuwe vakantiebestemming? In nog geen drie uur vliegen ben je op Malta. Het eiland ligt midden in de Middellandse Zee en het is er het hele jaar zonnig. Metro nam een kijkje.

Malta is het decor geweest voor films en series als Game of Thrones, The Davinci Code, Gladiator, Ex on the Beach en Swept Away. En dat is niet voor niets. Het eiland kenmerkt zich door stranden met helderblauw water, culinaire hoogstandjes voor een betaalbare prijs en wereldberoemde kunst.

Op 15 juli vertrok Metro’s redacteur Lisa Vermeij naar Malta. Dat was de datum waarop het eiland weer open ging voor Nederlandse toeristen. Op het eiland zijn relatief weinig meldingen van coronapatiënten, waardoor het nu dus een veilige vakantiebestemming is.

Malta is ook wel ‘tropisch Texel’

Qua oppervlakte is Malta ongeveer net zo groot als Texel. Malta behoort daarom ook tot een van de kleinste landen ter wereld. Eigenlijk is Malta een archipel met meerdere eilanden. Alleen de twee grootste eilanden Malta en Gozo zijn bewoond, op Comino schijnen slechts drie mensen te wonen en de andere vier eilanden zijn onbewoond. Tot 1964 behoorde Malta tot Groot-Brittannië en daarom spreekt bijna iedereen Engels op het eiland. Wel zo easy!

Goed, heb je binnenkort een trip naar Malta gepland, dan hebben wij alvast de leukste hotspots voor je op een rij gezet.

Struinen door romantisch Valletta

Valletta is met 6.000 inwoners de kleinste hoofdstad ter wereld. Valletta kun je omschrijven als een mix van Venetië, Nice en Rome met hier en daar wat Arabische invloeden. Denk aan veel zandkleurige historische gebouwen, kleurrijke deuren, smalle steegjes afgewisseld met ruime pleinen. De stad is vrij klein waardoor je prima alles te voet kunt bereiken.

Tijdens onze trip brachten we eerst een bezoek aan de Upper Barraka Gardens; een tuin die bovenop de vestigingsmuren ligt. Vanaf hier heb je een adembenemend uitzicht. Je kijkt namelijk uit over Three Cities (Vittoriosa, Senglea en Cospicua). Gelukkig staan er genoeg bankjes voor een korte pauze, picknick of een leuke fotoshoot.

Als je in de zomer naar Valletta gaat, dan raden we je aan om aan het begin of het eind van de dag te gaan, want de temperaturen kunnen er behoorlijk oplopen. En wat doe je als het bloedheet is? Dan ga je ijs eten! Onze aanrader is Amorino ijs. Je kunt daar verschillende smaken kiezen en vervolgens maken de aardige medewerkers een bloemenkunstwerkje van je ijs. Niet onbelangrijk: het ijs smaakt ook nog eens lekker.

Je mag Valletta niet verlaten zonder de Sint John’s Kathedraal van binnen te hebben gezien. Van buiten is de kathedraal niet heel bijzonder, maar binnen kijk je je ogen uit vanwege alle muren die zijn bekleed met bladgoud. Nog een belangrijke eyecather: De onthoofding van Johannes de Doper, een van van Carravaggio’s meesterwerken, hangt hier. De Italiaanse barokschilder schilderde het werk speciaal voor het oratorium in de kathedraal.

Gozo & Comino

Gozo wordt ook wel gezien als het kleine zusje van Malta. Met de ferry ben je vanaf Malta binnen twintig minuten op dit idyllische eiland. Gozo is een walhalla voor geschiedenisliefhebbers. Neem alleen het tempelcomplex Ggantjia. Het complex is opgegraven in 1827, maar de megalithische tempels zijn eigenlijk stokoud. Ze dateren uit 3600-2500 voor Christus. Lange tijd waren dit dus de oudste tempels ter wereld, totdat in Turkije de tempels van Gobekli Tepe werden gevonden.

Maar er is meer dan historie, wat dacht je van strand en een mega blauwe zee? Als je op Gozo bent mag je het mini-eiland Comino eigenlijk niet overslaan. Vanuit Gozo kun je met een motorbootje voor een paar euro naar Comino. Auto’s zijn hier niet toegestaan, er is slechts een resort en er wonen drie mensen. Comino staat bekend om Blue Lagoon, een baai met water zo helderblauw dat je je begint af te vragen of je niet in een zwembad ligt. Het schijnt dat je op sommige plekken tot 30 meter diep zicht hebt. Hou je van duiken of snorkelen? Dan kun je dat het beste doen in Comino.

Mmmm.. Maltese keuken!

De Maltese keuken is veelzijdig en heeft naar ons idee het beste van verschillende werelden. De keuken is het meest vergelijkbaar met de Italiaanse keuken (pizza & pasta), maar dan gecombineerd met Arabische invloeden (mezze), en ook de Engelse keuken komt geregeld terug. Tel daarbij op dat ze in Malta gek zijn op bier en wijn. Heel duur is het allemaal niet, want voor 1,60 euro heb je al een biertje.

Home made cocktails!

Het Broadside Terrace is gevestigd in het vijfsterren Corinthia Hotel. Ook als je er niet slaapt is het luxe hotel een tussenstop waard. Bij Broadside Terrace heb je een mooi uitzicht over de zee en ondertussen maken ze daar ook nog eens goede cocktails. Je geeft aan de cocktailshaker je favoriete smaken en alcohol door en vervolgens krijg je een customade cocktail, geheel naar je eigen smaak. Adres: St George’s Bay, St. Julian’s.

Harbour Club – Valetta

Zin in een romantisch avondje dineren? Dan kun je je geliefde reisgenoot meenemen naar de Harbour Club. Op links heb je uitzicht over de zee, op rechts kijk je uit op een prachtige kathedraal. Op de kaart staat veel verse vis, beef en ook voor de vegetariërs maken ze zelf gerechten naar keuze. Adres: 4/5 Barrierra Wharf.

Gululu

Restaurant Gululu zit aan het water in St. Julians Bay. Je kijkt uit over een haventje en vooral s ’avonds is het erg mooi verlicht. De plek is goed, maar ook het eten is erg lekker en betaalbaar. Op de kaart staan vis en zeevruchten, pasta’s en er zijn zelfs vegan opties. We kunnen je aanraden om vooraf een mize (mezze) te bestellen. Een plateau met antipasta, broodjes en lekkere dipjes. Adres: Spinola bay 133.

Partytime!

Niet voor niets komen veel jongeren naar Malta voor een taalcursus. St. Julians Bay is dé uitgaanswijk van Malta! Rondom Baystreet tref je leuke barretjes, clubs en disco’s. Wij waren vooral onder de indruk van het feit dat de clubs hier dus wel gewoon open zijn, (ondanks) corona. De obers dragen wel mondkapjes en er zijn ook plekken waar je rustig kunt zitten met een drankje. Als je hier de deur uit gaat, trek dan wel je mooiste kledingsetje aan, want in Malta gaan ze net zoals in Engeland fully dressed op pad! Heb je geen zin in wilde avondjes uit? Dan kun je bij Paranga’s International Beachclub genieten van lekkere drankjes, muziek en een mooi uitzicht op zee.

