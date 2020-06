Helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie

Bijna de helft van Nederland gaat deze zomer niet op vakantie. Dat meldt EenVandaag op basis van een peiling onder ruim 29.000 mensen. 48 procent van hen zegt deze zomer thuis te blijven, omdat ze de coronarisico’s in eigen land beter kunnen inschatten. Wel gaan we door de corona-lockdown heel opgeruimd de zomer in.

Een derde van de ondervraagden wil wel op vakantie, zo meldt EenVandaag. Van hen blijft 42 procent wel in Nederland. Volgens het nieuws- en actualiteitenprogramma is ook voor die groep de veiligheid doorslaggevend. „Als er toch iets misgaat, ben ik in ieder geval snel thuis”, is de gedachte.

Dichter bij huis bij tweede golf

Een andere deelnemer aan het onderzoek meldt: „Dit voelt toch veiliger. Dichter bij huis, we spreken de taal en geen moeite met thuiskomen als er een tweede golf komt.” De mensen die wel naar het buitenland op vakantie gaan, maken zich weinig zorgen over het coronavirus op hun vakantiebestemming, aldus EenVandaag. Dat meldt verder dat de ondervraagden verdeeld zijn over de vraag of het goed is dat er ook weer toeristen naar Nederland komen.

Opgeruimd de zomer in

Wel of niet op vakantie, Nederland gaat in elk geval opgeruimd de zomer in. De tijd tijdens de corona-lockdown is door veel Nederlanders namelijk goed besteed: 43 procent heeft het gedwongen thuisblijven benut om huis, schuur of garage op te ruimen. Marktplaats is de favoriete bestemming van de overtollige spullen. Vrouwen geven vaker dan mannen spullen weg. Dat blijkt uit onderzoek van opslagaanbieder Storage Share.

Opruimen, verven, tuin opknappen Vrouwen (46 procent) hebben vaker opgeruimd dan mannen (40 procent). Opruimen was met 66 procent vooral in de leeftijdsgroep 30-39 erg populair. Er waren ook andere favoriete bezigheden tijdens de corona-lockdown. Huizen werden geverfd (15 procent) en tuinen opgeknapt (35 procent). „Er waren ook meer passieve bezigheden. Netflixen was met ruim veertig procent ook een populair tijdverdrijf”, vertelt Julian Doorten van Storage Share. „Maar met stip bovenaan staat klussen in en om het huis. Bijna de helft van alle Nederlanders was hier de afgelopen periode zoet mee.” Wegdoen of bewaren? Veel mensen hebben geprobeerd hun overtollige spullen om te zetten in geld. Ruim veertig procent plaatste de spullen op Marktplaats. Ook de kringloopwinkel (37 procent), het afvalbrengstation van de gemeente (37 procent) en de kliko (32 procent) zijn nieuwe bestemmingen. Weggeven is populair bij vrouwen. Volgens het onderzoek geeft 43 procent van hen overtollige spullen weg, bij mannen blijft het percentage steken op 32 procent. Lees ook: Millennials luchten online hun hart in lockdown dagboek

