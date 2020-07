Coronavirus: mondkapje in België verplicht, recordaantal besmettingen VS

Het wordt in België vanaf zaterdag voor inwoners boven de twaalf jaar verplicht een mondkapje te dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen, theaters en musea. Ook in gebedshuizen moeten bezoekers een mondkapje op en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen.

De federale en deelregeringen hebben die beslissing gisteravond na overleg besloten. In België was het, net zoals in Nederland, al verplicht een mondkapje on het openbaar vervoer te dragen.

Mondkapje nodig om ‘bescherming van klanten en verkopers te verbeteren’

De Hoge Gezondheidsraad drong er vorige week al op aan de maatregelen uit te breiden en de bestaande aanbeveling om een kapje in winkels te dragen aan te scherpen. Dat is nodig „om de bescherming van klanten en verkopers te verbeteren”, aldus het adviesorgaan. De Hoge Gezondheidsraad adviseert het Belgische ministerie van Volksgezondheid.

Na beraad met deskundigen is nu besloten versneld de maatregelen uit te breiden. Een besluit daarover zou aanvankelijk woensdag pas worden genomen. Op de lijst staan ook concert- en conferentiezalen, auditoria en bibliotheken.

Dragen van een masker altijd sterk aanbevolen

„Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties”, zegt het kabinet van premier Sophie Wilmès in een mededeling.

Mensen die de verplichting in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie. Er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

Recordaantal besmettingen coronavirus in de VS

In de Verenigde Staten, waar mondkapjes ook op veel plekken verplicht zijn, gaat het nog steeds niet de goede kant op met de besmettingen. De afgelopen 24 uur zijn er 65.870 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat is het hoogste aantal op een dag sinds de virusuitbraak begon, blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins Universiteit.

Het vorige record dateert van dinsdag. Toen werden binnen een etmaal bij 60.200 Amerikanen het coronavirus geconstateerd. De VS zijn het zwaarst getroffen land door het virus. Meer dan 3,1 miljoen mensen hebben het virus opgelopen en er zijn ruim 133.000 doden geregistreerd. In de VS wonen ruim 328 miljoen mensen.

President Bolsonaro ondanks corona ‘in goede conditie’

In Brazilië verkeert de president Jair Bolsonaro, die eerder deze week besmet is geraakt met het coronavirus, in goede gezondheid. „Hij heeft geen complicaties,” meldt de persdienst van de president. Volgens het bericht staat Bolsonaro onder constant toezicht van een medisch team.

Donderdag raakten ruim 42.000 Brazilianen besmet met het virus en overleden er 1220 mensen als gevolg van de ziekte Covid-19. Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land. Meer dan 1,7 miljoen mensen zijn besmet geraakt met het virus en het dodental nadert de 70.000. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. In Brazilië wonen ruim 209 miljoen mensen.

