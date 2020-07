Klopjacht op ontsnapte tbs’er met slecht geverfd zwart haar

De politie is een grote zoektocht begonnen naar een ontsnapte tbs’er met slecht geverfd zwart haar en opvallende tatoeages. Het gaat om de 61-jarige Henk Ernst. Dat heeft de hoofdofficier van justitie van het landelijk parket bekendgemaakt.

Ernst kreeg in 1998 tot zes jaar cel en tbs werd veroordeeld wegens meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam.

Politie dringend op zoek naar TBS'er Henk Petrus Wilhelmus Ernst. Als u Henk Ernst gezien heeft of weet waar hij verblijft, benader hem dan niet zelf, maar bel direct de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Meer info: https://t.co/wSZKZY926q — Politie Nederland (@Politie) July 27, 2020

Verlof

Ernst draagt volgens camerabeelden een mondkapje, iets wat herkenning ietwat lastiger maakt. Ruim drie weken geleden ging hij met verlof, maar kwam niet terug. Op 4 juli werd de tbs’er in Zoutelande in Zeeland gezien door een toerist toen hij bij een vakantiewoning wilde inbreken. De toerist waarschuwde de politie, maar de tbs’er wist te ontsnappen, zegt een woordvoerster van het landelijk parket. Sindsdien is een speciaal team van de politie, FastNl, naar hem op zoek. De tbs’er is 27 juli op de Coolsingel in Rotterdam is geweest. Sindsdien is zijn verblijfplaats onbekend.

Spleetje voortanden

Omdat niet bekend is waar Ernst verblijft, zijn foto’s en zijn identiteit vrijgegeven. Ernst is 1.86 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij heeft een opvallend spleetje tussen zijn voortanden en diverse tatoeages, waaronder een vogel en een panter op zijn rechterarm. Op zijn linkerarm heeft hij een tatoeage van een bloem, een dobbelsteen en een papegaai.

Op de laatst bekende beelden van hem draagt hij een lichte broek, een geblokt overhemd, donkere schoenen en een donkere jas. „Hij heeft inmiddels zijn haar zwart geverfd, maar zijn grijze haar is nog zichtbaar. Ter vermomming draagt hij soms een bril”, laat de politie weten.

De politie vermoedt dat hij in de buitenlucht slaapt en waarschuwt mensen die hem hebben gezien of die weten waar hij verblijft, hem niet zelf te benaderen, maar direct de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 te bellen.

Twitter

Op Twitter vragen mensen zich vooral af waarom pas na 23 dagen aan de bel wordt getrokken. „Zo gevaarlijk kan deze persoon dan niet zijn, toch?” zegt iemand. Een ander vindt dat hij er „lief” uitziet. „Blijkbaar niet dus.”

En dit melden jullie nu pas? — Hannah_Lagro (@HannahLagro) July 27, 2020

