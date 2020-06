Bang om je baan te verliezen? 3 tips om met deze stress om te gaan

De crisis raakt ongeveer elke industrie en veel bedrijven hebben het zwaar. Eén op de vijf Nederlanders is dan ook bang z’n baan te verliezen door het coronavirus, blijkt uit een recent onderzoek. Maar die angst gaat niets opleveren, als je er niets mee doet. Sterker nog, blijvende stress heeft zelfs schadelijke gevolgen voor je gezondheid.

Hoe kan je het beste omgaan met de angst om je baan te verliezen? Met dit stappenplan zorg je voor meer rust in je hoofd en blijft je mentale en fysieke gezondheid je grootste prioriteit.

1. Accepteer je angst

Waarschijnlijk ken je één of meerdere mensen die hun baan hebben verloren of minder werk hebben door de coronacrisis. Tel daarbij op alles wat je op het nieuws leest, en het is logisch dat je je zorgen maakt. Velen van ons bagatelliseren deze gevoelens en stoppen ze weg. Maar deze stress kan een enorme impact hebben op je mentale én fysieke gezondheid.

Angst is eigenlijk bedoeld om ons te helpen op een specifiek moment waarop onze levens of gezondheid worden bedreigd. Als we bang zijn voor iets wat in de toekomst zou kunnen gebeuren, zijn we langer angstig dan ons zenuwstelsel eigenlijk aankan. Onderzoek toont aan dat de angst om je baan te verliezen nog schadelijker voor je gezondheid kan zijn dan het daadwerkelijk ontslagen worden.

Blijvende angst en onzekerheid over het verliezen van je baan kan tot spanning en zelfs depressie leiden. Dat heeft weer fysieke gevolgen als hoofdpijn, weinig eetlust, slaapproblemen en darmproblemen tot gevolg. Daarnaast zal je je misschien moeilijker kunnen concentreren en bedenk je weinig innovatieve en creatieve oplossingen meer. Gevolgen die er helaas ironisch genoeg voor zorgen dat het juist waarschijnlijker is dat je ontslagen wordt.

Praat daarom met je partner, vriend(in) of collega over hoe je je voelt. Vind je het lastig om hierover te praten? Je zorgen opschrijven in een notitieboek kan ook al enorm helpen. Daarnaast is het belangrijk om je zorgen om te zetten in actie.

2. Zet je zorgen om in acties

Je hebt productieve en onproductieve zorgen. De tweede categorie is stress waar je geen invloed op of controle over hebt. Productieve zorgen zijn aspecten waar je wel iets aan kunt doen. Het is dan natuurlijk belangrijk dat je ook daadwerkelijk met die zorgen aan de slag gaat.

Wees geïnteresseerd in hoe het met het bedrijf gaat en vraag wat jij in deze tijd kunt doen om je steentje bij te dragen. Dit laat zien dat je betrokken en proactief bent. Ook helpt het jou te focussen op aspecten van de situatie waar je wel controle over hebt.

Worst case scenario: je verliest je baan. Wat kan je dan nu al doen zodat je straks wel je hoofd boven water kan houden? Zet bijvoorbeeld geld opzij voor een financiële buffer, update je cv en LinkedIn en ga weer actief netwerken. Kortom: neem maatregelen voor de toekomst, zodat je meer rust in je hoofd creëert.

Om jezelf aantrekkelijker te maken voor je huidige werkgever, kun je je bijvoorbeeld laten bijscholen om je vaardigheden en kennis uit te breiden.

3. Zorg goed voor jezelf

De angst om je baan te verliezen zorgt er misschien voor dat jouw gezondheid en geluk op de tweede plek komen. Je eet je lunch bijvoorbeeld op achter je laptop, gaat misschien langer door en neemt niet de tijd om te bewegen. Terwijl het juist nu extra belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen.

Ga op tijd naar bed. Slaap is één van de beste dingen die je voor je mentale én fysieke gezondheid kunt doen. Als je nu langer wakker ligt te piekeren, is het dus belangrijk dat je vroeger je bed in duikt.

Mindfulness en mediteren klinken misschien iets te zweverig. Toch is ademen hier ook een onderdeel van, en dat doen we allemaal. Het verschil is hierbij alleen dat jij je even focust op je ademhaling en je er bewust van wordt.

Arts en welzijnswetenschapper Andrew Weil ontdekte dat de 4-7-8 oefening effectief is. Hierbij adem je vier seconden rustig en diep via je neus in, houd je die adem zeven seconden vast, waarna je acht seconden lang via je mond weer uitademt. Probeer de oefening op momenten dat het je even te veel wordt.

Houd pauzes waarin je even een blokje om gaat, een hoofdstuk in een boek leest of simpelweg een kop koffie in de zon drinkt. Deze pauzes zorgen er niet alleen voor dat je even kan ontspannen, uiteindelijk maken ze je volgens onderzoek ook nog eens productiever. Er is geen enkele reden om je schuldig te voelen als je af en toe die laptop dichtklapt.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

