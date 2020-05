Wandelen in Italië: 7 tips voor een actieve vakantie in de bergen

Als het goed is, opent Italië al tijdens de zomervakantie weer de landgrenzen voor toeristen, zij het met gepaste maatregelen. Als je gaat wandelen in de bergen, dan vermijd je hoe dan ook massatoerisme. Zeven tips voor een actieve vakantie.

Hoe, waar en wanneer je exact op vakantie kan tijdens deze zomer is nog niet bekkend. Maar vermoedelijk kun je tijdens de zomervakantie deze landen bezoeken. Hou de reiswijzer van ANWB in de gaten. Het oriënteren kan in ieder geval vast beginnen.

Wandelen in Italië

Italië staat bekend om de waanzinnig lekkere keuken, die in iedere regio weer anders is. Ook de prachtige steden en toeristische regio’s weten toeristen makkelijk te vinden. Maar aan wandelen denk je niet zo snel. En dat terwijl de Italianen tot ‘s werelds beste alpinisten behoren. Tips voor een actieve vakantie in de bergen.

1. Sella-Herbetet Traverse, Nationaal Park Gran Paradiso, Aosta Vallei, Piëmont

We beginnen helemaal bovenin, bij de Grajische Alpen. Dit gebergte ligt op de grens van Italië en Frankrijk. In de Italiaanse provincie Piëmont (ook bekend als Piemonte) vind je in dit gebergte Nationaal Park Gran Paradiso, met wandelroutes voor zowel geoefende hikers als recreatieve wandelaars.

De Sella-Herbetet Traverse is er eentje voor de geoefende hiker. De trail begint bij een dorpsbrug in Valnontey en vervolgens loop je door de bergen van het ene naar het andere prachtige vergezicht. Ook maak je een smalle, hoge oversteek, waarbij je jezelf moet vasthouden aan een ketting voor de veiligheid.

Tijdens het wandelen kijk je niet alleen uit over de imposante bergtoppen, waarvan de hoogste 4.061 meter is, maar kom je ook geheid steenbokken tegen en met een beetje geluk zelfs marmotten. De hike heeft een lengte van 21 kilomter en een gemiddelde duur van negen tot tien uren.

2. Sentiero Azzurro, Cinque Terre, Ligurië

Niet veel verder naar beneden ligt de provincie Ligurië. De populairste bestemming hier is Cinque Terre, dat bestaat uit vijf dorpjes langs de kust.

Het kan hier normaal gesproken behoorlijk toeristisch zijn, maar buiten het hoogseizoen is het prima te doen. En tijdens de komende zomervakantie zal het ook nog meevallen. Bovendien merk je tijdens de hike Sentiero Azzurro (het blauwe pad) weinig van de drukte in de dorpjes die zijn opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Tijdens deze 12 kilometer lange trail wandel je via de ruige kust langs de dorpjes met hun typerende gekleurde huisjes. Je kunt het best van oost naar west lopen; van Riomaggiore naar Monterosso al Mare. De hike duurt zo’n 3 tot 4 uren en is geschikt voor beginners. Weet dat je voor 7,50 euro een Cinque Terre Card moet aanschaffen, je toegang tot de route.

3. Sentiero degli Dei, Amalfikust, Campania

In de provincie Campania kun je de Sentiero degli Dei wandelen, in het Nederlands ‘Het pad van de Goden’. Een trail die zijn naam eer aandoet. Sentiero degli Dei is een wandeling van 8 kilometer langs de begroeide, terrasvormige rotsen die als in een schilderij afsteken bij de helderblauwe zee. Je passeert citroenboomgaarden, rozemarijnstruiken en oeroude steeneiken terwijl je in de verte het eiland Capri ziet liggen.

Als je op vakantie bent in Napels en genoeg hebt van het wandelen door de drukke stad, dan is dit een prachtig uitstapje. ‘Het pad van de Goden’ bewandel je in vier tot vijf uren. Bij zonnig weer is dit Italië op zijn mooist.

4. Selvaggio Blu, Sardinië

Het eiland Sardinië is een walhalla voor outdoorliefhebbers. Je kunt er kajakken, wandelen, canyoning en je vindt hier een van de zwaarste trails van Italië. Selvaggio Blu is er duidelijk een voor de geoefende hiker.

De extreme trail heeft een lengte van 45 kilometer en je bent er bijna een week zoet mee. Abseilen, klauteren, hoge kliffen, alles komt aan bod tijdens dit meerdaagse avontuur langs de wilde oostkust van Sardinië. Gelukkig kom je onderweg ook langs lege witte stranden, waar je een verfrissende duik kunt nemen. Slapen doe je in authentieke herdershutten. Absolute aanrader.

5. Stromboli, Eolische eilanden

Van Sardinië naar de Eolische eilanden, boven Sicilië. Het meest noordelijke eilandje van deze eilandengroep in de Tyrreense Zee is Stromboli, waar je kunt ervaren hoe het is om te wandelen op een andere planeet.

Dit eiland van Italië heeft een oppervlakte van 12,6 vierkante kilometer en is 918 meter hoog. Het is een drieduizend meter hoge vulkaan, waarvan ongeveer een derde boven water uitsteekt. De vulkaan is constant actief. Een tripje is goed te combineren met een vakantie op Sicilië.

De hike die je hier kunt maken is vrij pittig, heeft een lengte van 8 kilometer en duurt 5 tot 6 uren. Het contrast tussen het landschap en de zee is bizar. Tijdens je klim naar de vulkaankrater waan je jezelf in Star Wars.

6. Tre Cime di Lavaredo, Dolomiten, Bozen-Zuid-Tirol & Belluno

Tussen de noordoostelijke Italiaanse provincies Bozen-Zuid-Tirol en Belluno vind je de Tre Cime di Lavaredo, een indrukwekkende drievoudige bergtop die onder Nederlanders bekend staat als de Drei Zinnen.

Hier kun je een buitenaards mooie route lopen, die vernoemd is naar de drie bergtoppen. Google ‘Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto‘ en je bent verkocht. Deze route duurt ongeveer drie tot vier uren en heeft een lengte van 9,5 kilometer. Niet zo heel lastig, wel erg mooi.

7. Corno Grande, Abruzzo

De Corno Grande is de hoogste top van het bergmassief Gran Sasso en daarmee ook het hoogste punt van de Apennijnen. Hier vind je onder meer een trail voor beginners, de Via Normale (normale route) genaamd. Eenvoudig, maar wel een mooi uitzicht over de golvende bergketen en in de verte de Adriatische Zee.

Ervaren wandelaars kunnen alternatieve zigzagroutes nemen, die veel directer naar te top leiden. De beste periode om hiervoor naar Italië te trekken is van juni tot september, als de top sneeuwvrij is. Grote kans dat je tijdens het wandelen gemzen tegenkomt op de berg en adelaars in de lucht.

