Jort Kelder neemt Pim Fortuyn Prijs ‘met aarzeling’ in ontvangst

Programmamaker Jort Kelder ontvangt dit jaar de Pim Fortuyn Prijs, een prijs voor opiniemakers, bestuurders of politici die strijden voor het vrije woord en taboes durven doorbreken.

De 55-jarige Kelder krijgt de prijs omdat hij zich „met verve mengt in het nationale debat”. Volgens de jury weet Kelder „met flair, elegantie en inhoud” een kritisch verhaal voor het voetlicht te brengen. „Hij is niet bang om iets te zeggen wat niet goed valt. Hij is niet bevreesd het publiek tegen de haren in te strijken en schuwt daarbij de provocatie niet.”

Aarzeling

Tegen De Telegraaf zegt Kelder de prijs ’met enige aarzeling’ in ontvangst te nemen. ,,In de wetenschap dat Pim Fortuyn een ferme draai in zijn kist maakt. Alle hulde voor wat de man politiek aangekaart heeft, maar wij schuurden soms wat humeurig langs elkaar heen. Voorts vind ik dat journalisten autonoom moeten zijn en dus geen schouderklopjes van de staat of instanties moeten innen. De reden dat ik de erflaters van Fortuyn toch dankzeg, is omdat zij te midden van alle opwinding rond corona mijn altijd zo genuanceerde oordeel kennelijk waarderen. Nu is meer dan ooit een helder antwoord op de hysterie nodig. Amen!”

Debat coronacrisis

Kelder wordt door de jury, bestaande uit voorzitter Simon Fortuyn (broer van), Fortuyn-biograaf Leonard Ornstein, oud-politica Rita Verdonk en Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, onder meer geprezen om zijn opiniërende rol in het debat rond de coronacrisis. „De winnaar is de man die ten tijde van de lockdown als eerste publiekelijk een lans brak voor het overleven van de economie en een snelle lock-out”, staat in het juryrapport.

Het is de zesde keer dat de Pim Fortuyn Prijs wordt uitgereikt. Eerder wonnen de columnisten en schrijvers Afshin Ellian, Leon de Winter, Theodor Holman en Ebru Umar en de misdaadjournalisten John van den Heuvel en Paul Vugts.

Wat een negativiteit op over de #pimfortuynprijs voor @jortkelder. Jort Kelder is al jarenlang politiek geëngageerd en heeft hij tegen de stroom in aandacht gevraagd voor ook de economische gevolgen van de #coronacrisis. Eens of niet eens, de onbeschofte tweets zijn ongepast. — Jan Willem Feith (@Timber223) May 29, 2020

Schande: Jort Kelder krijgt de Pim Fortuyn prijs. De man is kneiterlinks, hij mocht Pim niet eens. Er waren waarachtig wel betere kandidaten. — Josephine van Eersel (@bar_bizar) May 29, 2020

#pimfortuyn prijs naar Jort Kelder. Verder dan de Kelder kun je niet zakken! — WvO-N 🇳🇱💎❤🙏🦅🏆🇳🇱 (@NassauWillem) May 29, 2020

