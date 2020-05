Waar kun je waarschijnlijk nog wel heen tijdens je zomervakantie?

Veel Nederlanders hechten grote waarde aan hun zomervakantie. Het idee dat deze vakantie in het water valt door het coronavirus en de maatregelen daaromtrent is een bittere pil.

Dat geldt niet alleen voor Nederlanders die graag op vakantie willen, maar natuurlijk ook voor al die mensen in binnen- en buitenland die afhankelijk zijn van toerisme. Met beide doelgroepen in het achterhoofd van overheden wordt dan ook voorzichtig wat meer toegestaan, maar het blijft moeilijk om te doorgronden wat er nu wel en niet mogelijk is.

Nederland houdt vooralsnog ‘Code Oranje’ aan voor reizen naar het buitenland, maar als deze geschrapt wordt (naar verwachting halverwege juni) is er wel weer het een en ander mogelijk. Het is dus onder voorbehoud en met de nodige reserves – en je eigen verantwoordelijkheid je te verwittigen van de situatie omtrent de reismogelijkheden – maar als je een invulling zoekt voor de zomervakantie 2020, hier kun je nog heen.

Nederland

In eigen land mogen vanaf 1 juli campings weer volledig open, inclusief gedeelde sanitaire voorzieningen. Vakantiewoningen mogen gewoon gasten ontvangen. Faciliteiten als zwembaden op vakantieparken mogen open zijn, maar daar zullen de nodige maatregelen getroffen worden om de anderhalvemeterregel in acht te nemen. Uit eten kan vanaf 1 juni weer, maar wel alleen op reservering. Een terrasje pakken kan dan ook.

Duitsland

Hoewel de situatie nog een beetje onduidelijk is wat betreft reizen naar Duitsland, hebben de Duitsers al aangekondigd vanaf 15 juni geen grenscontroles meer uit te voeren bij de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Verblijven in hotels en vakantieparken is al weer mogelijk voor EU-burgers, waardoor je bij vakantieparken als die van Landal terecht kan. Vooralsnog is er echter nog niet aangekondigd dat er geen controles aan de grens met Nederland meer gaan worden gehouden. Wel is de grens met Noordrijn-Westfalen open.

Oostenrijk

Oostenrijk was een van de eerste landen die weer ‘open’ wilden gaan. De horeca in het land is inmiddels weer te bezoeken. Vanaf 29 mei mogen hotels en campings hun deuren weer openen, zij het met gepaste maatregelen. Vanaf 15 juni heropent Oostenrijk de grenzen met Duitsland en Zwitserland en kunnen dus ook buitenlandse toeristen weer het land in. Voor een reis over land is het wel nodig om in de gaten te houden of het daadwerkelijk mogelijk is om Duitsland te doorkruizen als Nederlander.

Italië

Italië werd als eerste Europese land keihard getroffen door het coronavirus. Inmiddels neemt het aantal besmettingen er al wekenlang af. Restaurants, bars en veel winkels zijn weer open. Omdat het land sterk afhankelijk is van toerisme, heeft men aangekondigd dat inwoners van de EU vanaf 3 juni weer welkom zijn om vakantie te vieren. Daar zijn wel richtlijnen voor vanuit de overheid, bijvoorbeeld een maandelijkse verplichte zwembadwatertest, en per gast 7 m2 water en 7 m2 terras. Diverse campings aan het Gardameer zijn 22 mei officieel weer opengegaan, met gepaste maatregelen. Eerst voor binnenlands toerisme, maar vanaf 3 juni dus ook weer buitenlanders. Houdt voor een reis over land ook het nieuws bij over landen die je moet doorkruisen om Italië te komen.

Slovenië

Slovenië opent op 31 mei de grenzen voor EU-burgers. Hotels, winkels en restaurants gaan weer open; grote evenementen blijven voorlopig verboden. Niet alle grensovergangen worden meteen geopend. Houd er rekening mee dat je, wanneer je met de auto wilt gaan, je ook door Duitsland en Oostenrijk moet.

Kroatië

De Kroatische regering sprak al snel weer de ambitie uit om in de zomer toeristen toe te laten. Vooralsnog is niets zeker, maar het lijkt er wel op dat Kroatië de landsgrenzen op 15 juni weer open gaat stellen.

Griekenland

Het is de bedoeling dat Griekenland de grens vanaf 15 juni weer openstelt voor toerisme. Dit zal echter eerst alleen nog voor aankomsten op het internationale vliegveld van Athene zijn. Vanaf 1 juli wordt naar verwachting ook het vliegverkeer naar de eilanden weer hervat. Inmiddels gaan winkels en cafés in het land langzaam open.

Portugal

De Algarve is deze zomer geopend voor toeristen en zal internationale bezoekers verwelkomen zodra de reisbeperkingen zijn opgeheven. Sinds 18 mei openen restaurants weer hun deuren, zij het met aanzienlijk minder capaciteit. Ook hotels openen langzaam weer hun deuren.

Spanje en Frankrijk

De Spaanse grens blijft in ieder geval tot 7 juni nog dicht, maar de premier heeft al aangegeven dat de grenzen voor buitenlands toerisme in juli wel weer openen zullen zijn. De Franse staatssecretaris heeft aangegeven ‘goede hoop’ te hebben op open grenzen voor toerisme in de zomervakantie, maar vooralsnog is alleen binnenlands toerisme mogelijk.

