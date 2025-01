Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderopvang wordt een stuk duurder voor lage inkomens

Waar Metro eerder schreef over de lange wachtlijsten in de kinderopvang, is dit niet het enige probleem waar de branche mee te kampen heeft. Gezinnen met lage inkomens gaan volgend jaar een stuk meer betalen aan kinderopvang. Deze bedragen kunnen met honderden euro’s stijgen. Dit komt omdat de kosten van opvangorganisaties stijgen, terwijl de toeslagen die ouders van de overheid ontvangen niet meestijgen.

Dit is een groot probleem voor de kinderopvangbranche. Ouders zijn namelijk al niet te spreken over de gang van zaken in de kinderopvang. Daarom trekt de branche nu aan de bel.

Niet indexeren

Kinderopvangorganisaties en gastouders mogen hun uurtarief zelf bepalen, maar dankzij de kinderopvangtoeslag hoeft dit hele tarief niet volledig uit de eigen portemonnee van de ouders te komen. Wel is er een maximum uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Dat toeslagtarief wordt meestal geïndexeerd om te compenseren voor de stijgende prijzen, maar dat gaat het kabinet vanaf 2026 niet meer doen. En dat terwijl de kinderopvangprijzen, door stijgende energie- en personeelskosten, blijven stijgen.

Dit is onacceptabel, vinden de Branche- en Belangenverenigingen in de Kinderopvang (BOinK). In een brief die vandaag is gepubliceerd trekken ze dan ook aan de bel en verzoeken de Tweede Kamer dit ‘onwenselijke besluit’ ongedaan te maken.

Lage inkomens

Vooral gezinnen met lage inkomens (20.000 euro per jaar) zijn de dupe van dit besluit. Zo betaalt een gezin met één kind nu nog zo’n 490 euro per maand voor twee dagen opvang, maar zal dit in 2026 stijgen naar 951 euro en in 2027 de 1000 euro aantikken. Zonder indexatie van het toeslagtarief komen de stijgende kosten volledig voor rekening van ouders wanneer tarieven boven het maximale bedrag uitkomen.

Gezinnen met een hoger inkomen die niet afhankelijk zijn van toeslagen hebben hier minder last van. Voor hen zal het kinderopvangtarief in 2027 ook rond de 1000 euro liggen. Waar de tarieven dus gelijk worden getrokken, trekken huishoudens met een laag inkomen dus alsnog aan het kortste eind.

Dringend verzoek

De Branche- en Belangenverenigingen in de Kinderopvang laat het er niet bij zitten. Zij verzoeken de Tweede Kamercommissie om, in het debat dat vandaag plaatsvindt, het kabinet te overtuigen de tarieven in 2026 wél te indexeren. Als dat niet gebeurt, zijn ze bang dat veel gezinnen in grote financiële problemen terechtkomen.

