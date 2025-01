Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Herstel toeslagenaffaire kan tot twintig jaar duren

Gisteren schreef Metro al over het feit dat toeslagenouders nog steeds op de afhandeling van de toeslagenaffaire wachten. Bij Vandaag Inside werd onder andere besproken dat voormalig premier Mark Rutte aangaf dat de afhandeling van de toeslagenaffaire nog zeker drie jaar kan duren.

De adviescommissie heeft onderzocht hoe de hersteloperatie zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd en kwam tot een harde conclusie: áls de overheid het leven van de gedupeerden van de toeslagenaffaire al kan herstellen, gaat dat nog zeker twintig jaar duren.

Minder beloven, meer doen

Volgens de commissie zit het ministerie van Financiën behoorlijk in de weg. Waar het goed is om alles grondig en herhaaldelijk te controleren, wat goede kernkwaliteiten zijn voor het ministerie, hebben gedupeerden daar geen baat bij. Gezinnen worden niet goed geholpen en zien maar weinig terug van eerder gemaakte beloftes. De titel van het rapport van de adviescommissie spreekt dan ook voor zich: ‘Minder Beloven, Meer Doen‘. Er is immers ook meer beloofd dan de overheid kan waarmaken.

Het kabinet wil dat alle gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire eind 2027 volledig gecompenseerd zijn, maar dat lijkt onhaalbaar. De adviescommissie waarschuwt dat het in het huidige tempo nog 15 tot 20 jaar kan duren. Dit komt vooral door de afhandeling van aanvullende schade, bezwaren en dossierverstrekking. Snel beterschap blijven beloven terwijl de overheid dit niet kan waarmaken, is volgens de commissie geen goed idee.

Vertrouwen

De adviescommissie benadrukt dat een fundamentele verandering nodig is om het vertrouwen van gedupeerden terug te winnen. Minder bureaucratische obstakels en meer ruimte voor maatwerk zijn essentieel. Het blijven opvragen van bewijs en eindeloze controles zorgen niet alleen voor vertraging, maar vergroten ook het gevoel van wantrouwen bij de ouders. Wat zij nodig hebben, is niet nóg meer papieren of procedures, maar daadwerkelijke erkenning en zichtbare vooruitgang. Het echte herstel begint pas wanneer ouders de regie krijgen over hun eigen traject.

Actie

De bal ligt nu bij het kabinet om een realistisch plan op tafel te leggen dat daadwerkelijk uitvoerbaar is. De adviescommissie dringt aan op een overzichtelijker systeem, omdat de hulp aan gedupeerden nu onoverzichtelijk en ontoegankelijk is. Zij stelt twee duidelijke routes voor. Bij route A kunnen slachtoffers terecht voor emotioneel herstel en het aannemelijk maken van hun schade. Deze aanpak biedt eenvoudige en toegankelijke hulp. Bij route B kunnen slachtoffers van de toeslagenaffaire zelf hun schade aannemelijk maken en indienen met hulp van een advocaat.

Voor gezinnen die de regie kwijt zijn moet er één hulpverlener komen die het volledige proces overneemt. Ouders moeten kunnen rekenen op snelle, duidelijke communicatie en praktische oplossingen, zonder opnieuw te verdwalen in een doolhof van procedures. Of de overheid het leven van de gedupeerden echt kan herstellen, blijft de vraag, maar één ding is zeker: stilstand is geen optie. Het kabinet komt rond de voorjaarsvakantie met een inhoudelijke reactie.

Reacties