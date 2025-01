Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze babynamen dreigen uit te sterven in Nederland

Wat de populairste babynamen van ons land zijn, is al een tijd onveranderd. Emma en Noah voeren toch vaak de lijst van meest gekozen namen aan, zo ook in 2024. Er is echter een categorie namen die aan populariteit verliest en zelfs dreigt uit te sterven. En het gaat dan niet om de Jannen en Ria’s onder ons (alhoewel die ook minder vaak gegeven worden).

Een tijdlang waren bloemige babynamen razend populair – ondergetekende kan het weten. Maar die trend lijkt gekeerd. Volgens onderzoek van Euroflorist heeft de naam Iris zelfs de grootste kans om uit te sterven in Nederland: die naam werd in de afgelopen 10 jaar 71 procent minder vaak gegeven. 100 jaar geleden waren dit de populairste babynamen.

Betekenis van bloemnamen Iris: symboliseert hoop, geloof en moed, maar betekent ook ‘regenboog’.

Fleur: is van Franse oorsprong en betekent ‘bloem’, symboliseert delicaatheid en zachtheid.

Daphne: symboliseert overwinning, eer en onsterfelijkheid.

Roos: is van Latijnse oorsprong en heeft geen andere betekenis dan de bloem zelf, symboliseert liefde en passie.

Madelief: heeft geen andere betekenis dan de bloem zelf, symboliseert onschuld, reinheid en trouw.

Florian: heeft een Latijnse oorsprong en betekent ‘bloeien’ of ‘de bloeiende’.

Jasmijn: betekent ‘geschenk van God’ en symboliseert zuiverheid en onschuld.

Bloemachtige babynamen sterven mogelijk uit

Na Iris is ook Fleur een grote daler. De afgelopen 10 jaar werd die naam 64 procent minder vaak gegeven. Euroflorst anaylseerde voor deze cijfers Nederlandse babynaamgegevens tot het jaar 2013 en vergeleek die cijfers met hoe vaak de namen gegeven werden in 2023. Het bedrijf voorspelt dat als de huidige trend zich voortzet, sommige bloemen- en plantennamen voor baby’s langzaamaan uitsterven.

Ook Daphne is een botanische naam, al zou je dat misschien niet verwachten. Die naam werd in de afgelopen tien jaar 52 procent minder vaak gegeven. In de Griekse mythologie was Daphne een nimf die veranderde in een laurierboom om te ontsnappen aan een romantische achtervolging door Apollo.

De naam Roos is in de afgelopen tien jaar 51 procent minder vaak gegeven, de populariteit van Madelief daalde met 47 procent. Florian werd als naam 42 procent minder populair, Jasmijn daalde 35 procent.

Populaire botanische namen Er zijn ook een aantal botanische namen die juist in populariteit toenemen. Dit zijn ze, volgens Euroflorist: Olivia – groei van 1100 procent.

Lily – groei van 191 procent.

Olivier – groei van 59 procent.

Floris – groei van 11 procent.

Meer weten over kinderen en opvoeding? Deze artikelen zijn de afgelopen tijd goed gelezen:

Vorige Volgende

Reacties