Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (9) is onzeker in zijn nieuwe klas, hoe help ik hem vrienden maken?

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Obbens, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Erik: „Hoe help ik mijn zoon in het maken van vrienden in zijn nieuwe klas?”

De eerste paar weken van school, die nu plaatsvinden, heten ook wel de Gouden Weken. Die zijn bepalend voor het creëren van een sfeer in de klas.

Opvoedvraag: ‘Hoe help ik mijn zoon vrienden maken in zijn nieuwe klas?’

„Beste Sofie,

Mijn zoon (9) zit in groep 6. Zijn schoolloopbaan heeft hij tot nu toe met vallen en opstaan doorlopen. Hij kan goed meekomen in de les, maar hij is nog erg onzeker. Helemaal nu hij in een nieuwe klas zit waar hij weinig kinderen kent. Er zitten een paar haantjes in de klas die erg bepalend zijn voor de sfeer. Mijn zoon staat nu vaak alleen in de pauze en voelt zich eenzaam. Ik heb hem geadviseerd om een gesprek te beginnen met een kindje uit de klas, maar hij vindt dat erg spannend. Hoe help ik mijn zoon om vriendjes te maken in zijn nieuwe klas?

Groeten, Erik“

Het antwoord

Wat lastig voor jou en je zoon dat hij zijn draai nog niet gevonden heeft in zijn nieuwe klas. Maar dat is ook erg begrijpelijk en menselijk. Ik vind het ook nog steeds spannend als ik aan een nieuwe baan begin! Deze eerste schoolweken na de zomervakantie horen wij veel dat kinderen last hebben van een onrustige klas. Dat is niet voor niks. De eerste weken van het schooljaar noemen docenten ook wel de Gouden Weken. Dit zijn de beginweken op school waarin de normen, waarden en pikorde van een groep worden bepaald.

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont zei me eerder hierover: ‘Je kind moet zijn plekje verwerven in de klas. Je kunt het vergelijken met de pikorde in een kippenhok. Als je twintig kippen in een hok gooit, gaan ze niet onmiddellijk eten en een nestje bouwen. Ze gaan fladderen. Dat fladderen is de periode waarin de klas van je zoon nu zit.’

Ik denk dat jouw advies om een gesprekje met een klasgenoot aan te knopen, een goed begin is. Laat je zoon bijvoorbeeld iets vragen wat de jongen of het meisje interesseert, ook al lijkt het eng. Als hij dit eenmaal doet, zal hij zien dat het steeds makkelijker gaat.

Adviseer hem ook om open te reageren op anderen en zich niet af te sluiten. Vaak komen kinderen dan ook naar hem toe. Laat hem zijn eigen interesses delen met andere kinderen en dan zal hij snel genoeg merken of er kinderen zijn die dezelfde interesses hebben. Zijn er meer kinderen nieuw in de klas? Laat je zoon hem of haar dan aanspreken om het ijs te breken.

Zolang je merkt dat je zoon met plezier naar school gaat en vrolijk thuiskomt, maak je dan niet te veel zorgen als hij nog geen vriendjes heeft. Hij zal zijn draai vanzelf vinden.”

