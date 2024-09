Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgverleners maken zich zorgen om zelfdiagnoses op TikTok

In de afgelopen jaren zijn gesprekken over mentale gezondheid sterk toegenomen op sociale media, met name op TikTok. Het media-platform biedt ruimte voor persoonlijke video’s die in een eindeloze stroom worden weergegeven. Voor mensen die mentale klachten ervaren en op onderzoek uitgaan, is het steeds eenvoudiger geworden om hun diagnose zelf te stellen. Hoewel deze overvloed aan ongefilterde video’s kan helpen het taboe rondom mentale ziektes te doorbreken, zijn er ook nadelen.

Zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg zien een toename van jongeren die zichzelf diagnosticeren met mentale aandoeningen, zo publiceerde The New York Times. In sommige gevallen kan deze informatie hen helpen om de juiste hulp te zoeken, maar het kan er ook toe leiden dat mensen zichzelf verkeerd labelen, een professionele diagnose vermijden en kiezen voor een ongeschikte zelfbehandeling.

Algoritmes op TikTok

TikTok is een van de populairste apps ter wereld, vooral onder tieners en jongvolwassenen. De algoritmes van het platform zijn erg goed in het tonen van content die lijkt op wat gebruikers in het verleden langer hebben bekeken. „Een deel van wat een diagnose zo complex maakt, is dat dezelfde aandoening zich heel anders kan uiten bij een kind, adolescent of volwassene — met andere woorden, dezelfde lijst van symptomen geldt niet voor elke leeftijdsgroep”, vertelt Mitch Prinstein, hoofd wetenschappelijke zaken van de American Psychological Association. Therapeuten kijken naar het persoonlijke plaatje van de cliënt: hoe is zijn of haar voedingspatroon, hoeveel uur slapen ze en hoe is hun gemoedstoestand? Een TikTok-filmpje trekt een hele grote groep, beschikbaar voor iedere leeftijd en de hele wereld.

„Kinderen zoeken naar een gemeenschap en gebruiken hun huidige worstelingen met mentale gezondheid als een manier om gelijkgestemde mensen te vinden, soms door hun symptomen als een soort trots te tonen”, aldus Mitch Prinstein. Inmiddels is #mentalhealth een populaire term op TikTok met miljoenen weergaven, wat laat zien dat men massaal op zoek is naar support via online platforms.

Effecten zelfdiagnose

„Een grote zorg is dat volwassenen mogelijk verkeerde diagnoses stellen en behandelplannen maken zonder professionele inzichten”, zegt Corey H. Basch, professor publieke gezondheid aan de William Paterson University of New Jersey. Tieners kunnen ook onjuiste informatie of verhalen tegenkomen die schadelijk gedrag aanmoedigen. Volgens sommige deskundigen moet er een minimale leeftijd voor social media komen om jongeren te beschermen. Aan de andere kant kan het vinden van lotgenoten en een online gemeenschap ook krachtig zijn, voor de mensen die geen toegang hebben tot geestelijke gezondheidszorg.

Veel kinderen willen vaak ontdekken wie ze zijn of waarom ze zich anders voelen, TikTok kan daarin steun bieden. Het is volgens gezinstherapeut Sara Hawkins belangrijk om te weten dat een label niet is wie je bent. Ook is het niet nodig om een psychische stoornis te hebben om je ‘geoorloofd’ rot te voelen.

Reacties