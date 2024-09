Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter (15) deelt sexy selfies op social media, hoe ga ik hiermee om?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Obbens, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Maud: „Mijn dochter deelt sexy selfies op social media, hoe ga ik hiermee om?”

Wat kan Maud het beste doen? Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Hoe ga ik om met sexy selfies van dochter?’

„Beste Sofie,

Mijn dochter (15) is een actief gebruiker van Snapchat en TikTok. Ik ben erg bezig met de social media-opvoeding van mijn kinderen. Samen bekijken en bespreken we wat anderen delen en wat ze zelf deelt. Ik geef haar steeds meer verantwoordelijkheid om zelfstandig haar social media te beheren, maar vanaf de zijlijn houd ik een oogje in het zeil. De laatste tijd zie ik dat zij steeds vaker sexy selfies deelt. Ik vind het lastig om te zien hoe zij zichzelf op een zwoele manier presenteert op social media. Maar ik zie al haar vriendinnen het ook doen en zolang het bij selfies blijft, is het misschien zo erg nog niet. Hoe ga ik hiermee om?

Liefs,

Maud“

Het antwoord

Wat goed dat je dit belangrijke vraagstuk met ons deelt, wij zien dat veel ouders hiermee worstelen. Om te beginnen is het goed om te realiseren dat het niet gek is dat je dochter sexy selfies van zichzelf deelt. Op deze leeftijd ontdekken ze hun seksualiteit, dat deden wij vroeger ook. Het grote verschil met vroeger is dat nu alles openbaar is. Vroeger waren wij ook bezig met onze seksualiteit, maar dan op een andere, intiemere manier. We schreven een liefdesbrief, gaven een pasfoto aan onze lovers of spraken af in het fietsenhok.

Daarnaast imiteren tieners wat zij zien op social media, zoals influencers, beroemdheden en vriendinnen. Imiteren is menselijk, we conformeren ons graag aan anderen.

Motivatie

Probeer om de achterliggende motivatie van de selfies te onderzoeken. Uiteraard draait het om aandacht krijgen van anderen. Maar waarom vraagt je dochter aandacht voor haar uiterlijk? Heeft dit te maken met haar zelfvertrouwen en wellicht een laag zelfbeeld? Is ze uit op bevestiging van anderen en zet ze hiervoor haar lichaam in?

Mediacoach Marloes Jonker gaf ons eerder het volgende advies hoe we het beste kunnen reageren op de sexy selfies van onze tienerkinderen: „Je eerste reactie is misschien dat je boos wordt op je kind, of zelfs haar telefoon wilt afpakken. Ik zou dat niet doen, want dan creëer je ruzie of afstand. Veroordeel je kind dus niet, want dan keert ze zich tegen je en dat is schadelijk voor de band die jullie hebben.

Uiterlijke kenmerken

Geef als ouder geen openlijk commentaar op uiterlijke kenmerken van andere meisjes en vrouwen, bijvoorbeeld vrouwen in de media of in het straatbeeld. Complimenteer je eigen kind niet te veel met het uiterlijk en leg al helemaal geen nadruk op ‘schoonheidsfoutjes’.

Je mag heus weleens een complimentje geven, maar deel dan net zo goed regelmatig complimentjes uit over bijvoorbeeld een goede karaktereigenschap, een mooie sportprestatie of een vervelend karweitje dat je kind ondanks frisse tegenzin toch heeft uitgevoerd.

Geef genoeg aandacht

Naast het stimuleren van het zelfvertrouwen van je dochter, is het belangrijk om te zorgen dat je thuis genoeg aandacht aan haar schenkt, naar haar luistert, haar mening respecteert en haar dingen toevertrouwt. Toon begrip voor de keuze om een sexy selfie te plaatsen en doe er alles aan om een goede band met je kind te houden.”

Heel veel succes!

Sofie is hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders.

