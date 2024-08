Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Babes: gaan een moeder en een flierefluitende (zwangere) vrijgezel als vriendinnen samen?

Een moeder met twee kinderen en een flierefluiterde vrijgezel, gaat dat als vriendinnen goed samen? In de komedie Babes, vanaf morgen in de bios, kan dat in ieder geval prima. Ondanks ‘van alles en nog wat’.

Voor wie even toe is aan een lekkere film deze zomer met humor om te lachen, zonder al te moeielijk gedoe, kan heel goed bij Babes terecht. Metro zag hem deze week al, voor de Filmrecensie van de Week. We kunnen wel stellen dat we hier vrolijk van werden.

Moeder en een zorgeloze vrijgezel in Babes

Babes speelt zich af in New York en gaat over de hartsvriendinnen – sinds hun jeugd – Dawn (Michelle Buteau) en Eden (Ilana Glazer). Waar tandarts Dawn gesetteld is met een man, kind en een tweede op komst, is yogajuf Eden veel meer het type voor een eeuwig zorgeloos vrijgezellenbestaan. Die totaal verschillende levens staan elkaar niet in de weg om toch best friends forever te blijven.

Babes start met heel veel

Een bezoekje aan de bios van de twee babes, duurt kort. De hoogzwangere Dawn moppert over de natte stoelen, maar puntje bij paaltje: ‘ze druppelt zelf’. De vriendinnen gaan naar een restaurant, waar jij waarschijnlijk rap naar huis zou gaan. Daar volgt een vrij gênante vagina-check en behoorlijke weeën bij een tafeltje met andere gasten. Dit mondt uit in een door het ziekenhuis kruipende Dawn en… een dochter. Eden verricht nuttige support, of ze nou chips aan het bed eet of niet.

Diezelfe Eden ontmoet in de metro op weg naar huis een aantrekkelijke gast in smoking. De twee hebben een schaamteloos gesprek over onveilige seks en hebben vervolgens eh, onveilige seks. Wat Eden aan hun amoureuze gezelligheid overhoudt: een zwangerschap en het strikje van meneer smoking. Ze heeft geen idee wie het eigenlijk was, haar mysterie is verdwenen.

Hormonen? LOL

Dit alles hierboven lijkt veel, maar is alleen het deel van Babes wat je hebt gemist als je iets te laat de bioscoop in komt rennen. Qua verhaal en grappen kunnen we het daar beter bij laten, al mag niet onvermeld blijven dat de flierefluitende vrijgezel besluit om alleenstaand moeder te worden. Hormonen? LOL, weg ermee. „Het wordt geweldig.”

Wat in Babes volgt is een zelfstandig leven dat op z’n kop wordt gezet. Zonder familie om op terug te vallen, maar natuurlijk is Dwan er wel (en hoe…). En met een bijzondere kijk op zwanger zijn, moedermelk, volwassen zijn en nieuwe vorm van de vriendschap tussen de vriendinnen en natuurlijk het ouderschap.

Babes vol grappig teksten en twee dijken van vrouwen

Deze roze wolk (hoewel…) op het witte doek is behoorlijk hilarisch. Met dank aan de vaak grappige teksten, maar vooral met dank aan de twee hoofdrolspeelsters. Michelle Buteau en Ilana Glazer zijn bezige bijtjes en van veel markten thuis, maar van huis uit zijn zij stand-upcomedians. Dat is te merken en met zoveel tekst hartstikke handig. We beloven je op sommige momenten tranen, dan wel weeën van het lachen en anders in ieder geval een lekkere grijns.

Ilana Glazer schreef Babes ook, samen met Josh Rabinowitz. Dit duo was eerder betrokken bij het scenario van de sitcom Broad City (Comedy Central en eerder als korte online reeks). Glazer speelt daarin bovendien de hoofdrol, net als Michelle Buteau in Broad City een rol had. Of ze inmiddels vriendinnen voor het leven zijn, dat weten we niet; maar een erg grappig ‘stel’ moet het bijna wel zijn.

Beoordeling uit 5: 3,5

Noot: Is het ook iets voor mannen? Deze schrijver – geen kids – vindt van wel. Zeker (toekomstige) vaders zullen Babes vast waarderen.

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je om de week op woensdagavond. Op donderdag verschijnen nieuwe titels meestal in de Nederlandse bioscopen (zoals Babes), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest de films uit. Over twee weken Jimmy: horror van eigen bodem met Rick Paul van Mulligen, Sonia Eijken, Isa Hoes, Thijs Boermans, Charlie Chan Dagelet, Richelle Plantinga, Sophie Bouquet, Sara Luna Zorić en Aiko Beemsterboer.

