Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn drie maanden oude baby bij de oppas brengen om zelf op vakantie te gaan?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Eva: „Kan ik mijn drie maanden oude baby bij de oppas brengen om zelf op vakantie te gaan?”

Laura schiet te hulp.

„Beste Laura,

Zes jaar lang droomde ik ervan moeder te worden. Omdat ik geen partner had, besloot ik uiteindelijk zwanger te worden met donorzaad. Na drie pogingen was ik eindelijk zwanger en kreeg ik mijn zoontje, Dex. Ik hou enorm van hem, maar het moederschap is vermoeiend en anders dan ik had verwacht. Nu, bijna drie maanden later, voel ik me uitgeput en heb ik behoefte aan vakantie om op te laden. Ik overweeg een weekje weg te gaan, maar twijfel of het verantwoord is om mijn baby bij de oppas achter te laten. Mijn vriendinnen zeggen allemaal dat het een slecht idee is. Nu sta ik voor een dilemma: moet ik mezelf toestaan om op vakantie te gaan of is dat egoïstisch tegenover mijn baby?

Groetjes Eva”

Het antwoord

Hi Eva,

Zelf weet ik ook dat het moederschap erg vermoeiend kan zijn en soms zit je er even doorheen. Ik ben er daarom ook een voorstander van om vooral dingen voor jezelf te blijven doen. Aangezien je baby nog erg jong is, kun je zelf het best aanvoelen of jullie er beiden klaar voor zijn dat jij op vakantie gaat. In dit geval kun je ook een arts van het consultatiebureau raadplegen om te beoordelen of je baby er klaar voor is om voor langere tijd zonder jou te kunnen. En jijzelf ook; als je namelijk borstvoeding geeft, zou je een flinke voorraad melk achter moeten laten voor de oppas. Ook zou je op vakantie regelmatig moeten kolven om de melkproductie op gang te houden.

Als je besluit om weg te gaan, zou ik voor een oppas kiezen die je honderd procent kunt vertrouwen. Daarnaast is het raadzaam om een lijst te maken met belangrijke instructies, zoals over het eet- en slaapschema van je baby of andere dingen waar de oppas op moet letten. Spreek ook met de oppas af hoe vaak en wanneer jullie contact met elkaar hebben zodat je toch op de hoogte kunt blijven.

Succes en alvast een fijne vakantie, mocht je daarvoor kiezen!

Groetjes Laura

