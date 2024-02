Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Moet ik het toelaten dat mijn ex mijn dochter altijd ongezond laat eten?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Rosa: ‘Moet ik het toelaten dat mijn ex mijn dochter altijd ongezond laat eten?’

Laura schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Moet ik het toelaten dat mijn ex mijn dochter altijd ongezond laat eten?’

„Hi Laura,

Mijn ex laat onze 3-jarige dochter altijd ongezond eten tijdens de drie dagen dat ze daar is. Hij haalt vaak fastfood en heeft geen groenten of fruit in huis. Ik heb geprobeerd fruit en groenten mee te geven, maar hij gooit het weg.

Nu wil ik hem hiermee te confronteren, maar ik ben bang voor zijn reactie. We hebben geen ruzie met elkaar en dat wil ik graag zo houden, maar maak ik me zorgen over de gezondheid van onze dochter.

Groetjes Rosa”

Het antwoord

Hi Rosa,

Het is begrijpelijk dat je je zorgen maakt over de gezondheid van je dochter. In het ideale geval worden dit soort zaken van tevoren in het ouderschapsplan. Het is zeker belangrijk om je ex te wijzen op een gezond eetpatroon, maar begrijp ook dat je hem geen regels op kunt leggen. Benadruk dat je bezorgdheid vooral voortkomt uit de wens om jullie dochter een gezonde levensstijl aan te leren.

Helaas heb je geen zeggenschap over de keuzes die je ex maakt tijdens zijn tijd met jullie dochter. Het loslaten van de situatie kan moeilijk zijn, maar steeds in conflict raken over hetzelfde onderwerp maakt de situatie ook niet beter.

Focus in plaats daarvan op wat je wel kunt doen wanneer je dochter bij jou is, zoals het aanbieden van gezonde voeding en het goede voorbeeld geven. Als de situatie zo ernstig wordt dat de gezondheid van je dochter in gevaar komt, kan professionele hulp worden overwogen.

Succes,

Laura

