Opvoedvraag: ‘Mijn 14-jarige dochter wil vegetariër worden, maar dat zie ik niet zitten’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Yvette: „Mijn 14-jarige dochter wil vegetariër worden, maar dat zie ik niet zitten.”

Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Wij zijn een gezin met drie dochters van 8, 10 en 14 jaar oud. Nu wil mijn oudste dochter sinds kort geen vlees meer eten, ze heeft besloten vegetariër te worden. Maar dat zie ik eigenlijk niet zitten. Ik vind het onzin en bovendien heb ik geen zin om apart voor haar te koken. Ook wil ik niet dat ze haar jongere zusjes beïnvloedt. Toch weigert mijn dochter vlees te eten, wat leidt tot veel discussie bij ons thuis. Wat kan ik doen?

– Groetjes,

Yvette”

Het antwoord

„Hai Yvette,

Toevallig stel je jouw vraag aan iemand die al vanaf kinds af aan geen vlees eet. Mijn moeder was altijd al vegetariër en mijn vader at weleens vlees, het was voor ons nooit een probleem.

Ik heb een man en kinderen die weleens vlees eten, maar het ook prima vinden om 90 procent van de tijd vegetarisch te eten. Ik vind dat je iedereen daarin zijn eigen keuzes moet laten maken, zolang het maar bewuste en weloverwogen keuzes zijn.

Heb je bijvoorbeeld al gevraagd aan je dochter waarom ze geen vlees meer wil eten? Ik denk dat het een goed idee is om allereerst een open gesprek met haar aan te gaan en je te verdiepen in haar redenen.

Vegetarisch eten voorkomt namelijk niet alleen veel dierenleed, het is ook beter voor het milieu. Mocht je je hierin willen verdiepen, dan kan ik je aanraden om documentaires te kijken zoals Cowspiracy, The Game Changers en What the Health. Misschien kijk je er daarna anders tegenaan.

Verder vraag ik me af waar jouw angst vandaan komt. Ben je bang dat het eten minder lekker zal zijn? Dat het meer werk is? Of dat je dochter voedingsstoffen tekort komt?

Met al het aanbod aan vleesvervangers is het supereenvoudig om maaltijden aan te passen. Duik gewoon samen met je dochter de keuken in en probeer eens wat vegetarische gerechten uit. Zie het als een kans om de relatie met je dochter juist te versterken, in plaats van dat het tussen jullie in komt te staan. Het is bijna 2024, time for change.

Succes!”

