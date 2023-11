Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israël vindt lichaam van gijzelaar in de buurt van ziekenhuis

De Israëlische krijgsmacht zegt een lichaam van een gijzelaar te hebben gevonden in de buurt van het Al Shifaziekenhuis in Gaza-Stad. Volgens de Israëlische krant The Times of Israel zou het gaan om een 65-jarige Israëlische vrouw: Yehuddit Weiss.

De krant schrijft dat het lichaam lag bij wapens van Hamas die waren gevonden door Israëlische troepen. Zij zijn al dagen actief in de omgeving van het ziekenhuis omdat daar een basis van Hamas zou zijn. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn de troepen ook het ziekenhuis zelf ingegaan.

Het lichaam van Weiss zou al naar Israël zijn gebracht om te worden geïdentificeerd. Volgens The Times of Israel is haar man op 7 oktober gedood, de dag dat zij gegijzeld werd. Het is niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen en wanneer.

