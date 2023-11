Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slaap je niet lekker met je partner? Dít is wellicht de oplossing

Slaap je heerlijk als je partner een nachtje weg is, maar onderga je een gebroken nacht zodra hij of zij weer naast je ligt? Dat komt bij meer mensen voor. Gelukkig hebben ze in Scandinavië daar de perfecte oplossing voor, die alles te maken heeft met je dekbed.

En zeker nu het weer wat kouder wordt, komt deze remedie van pas. Wist je trouwens ook dat het gunstig kan zijn om een citroen naast je bed te leggen?

Scandinavian Sleep Method

Op TikTok zien we van alles voorbijkomen over het huishouden: van recepten tot Sunday Resets. In een video van Scandinavische TikTokkers valt één ding op als zij het bed verschonen: ze hebben niet één deken, maar twee.

Dat ieder persoon in de relatie een eigen kussen heeft, is voor ons vanzelfsprekend, maar een eigen deken komt nog niet vaak voor. En waarom eigenlijk niet? Want het tackelt meteen het probleem van dat grote koude gat tussen jullie twee.

Iedereen die, iedere avond of af en toe, samen slaapt met een partner, weet hoe koud het kan worden onder de dekens als er iemand op de zij slaapt. En laten we niet eens beginnen over het toe-eigenen van deken tijdens het slapen…

Om je bed op Scandinavische wijze op te maken, moet je beginnen met een hoeslaken en vervolgens twee aparte dekbedden. Neem je eerste dekbed en leg het iets meer dan halverwege het bed en herhaal dit met het tweede dekbed, zodat ze elkaar overlappen. Voor nog meer comfort drapeer je een gestructureerd kleed of sprei over de onderkant van het bed. Et voilà!

De voordelen van samen slapen

Wist je dat samen slapen met een partner veel voordelen heeft? Slapen naast een geliefde zorgt ervoor dat je hersenen oxytocine vrijmaken. Dit vermindert angst en geeft je een gevoel van kalmte en veiligheid, waardoor je beter en dieper slaapt.

Het ademhalingspatroon van je partner vormt een ritme, waardoor het makkelijker is om in slaap te vallen met dit achtergrondgeluid. Genoeg reden om naast elkaar in bed te kruipen dus – maar wel met twee dekens.

