Waarom je Facebook niet kunt vragen naar tips voor tussen de lakens

Meta is het moederbedrijf van Facebook en richt zich net als andere techbedrijven volledig op AI. Zo heeft het verschillende chatbots geïntroduceerd. Een daarvan is een datingcoach, maar het lijkt niet de ideale match te zijn.

Meta heeft verschillende chatbots gebracht naar zijn diensten. Zo is er bijvoorbeeld eentje geïnspireerd op Snoop Dogg, maar er is er ook een met de naam Carter. Carter wordt door het bedrijf een praktische datingcoach genoemd. Maar echt praktisch is die niet voor iedereen.

Facebook geeft datingadvies

De nieuwe AI chatbots van Meta moeten naar Instagram, Facebook Messenger en WhatsApp komen. Daar kun je met de verschillende bots chatten. Gizmodo heeft het geprobeerd, maar dat liep niet al te goed af. Nou ja, vooral voor mensen die een bijzondere fetisj hebben.

Carter is de dating ai-chatbot van Facebook. Zeg maar de datingcoach. Hij lijkt echter vrij traditioneel te zijn. Zo geeft hij aan dat partnerruil een slecht idee is. „Ik ben hier om je te helpen bij gezonde relaties, niet om je aan te moedigen om iets dat potentieel schadelijk is.”

Ja, de chatbot van Facebook is vrij traditioneel. De journalist van Gizmodo stelde vragen over andere fetisjen, maar kreeg van Carter dezelfde soort antwoorden. Over één fetisj is Carter echter wel positief en dat heeft alles te maken met voeten.

De AI-chatbot van Facebook moedigde de journalist aan om een speciale site te bezoeken over voetfetisjes. Op die site posten verschillende gebruikers foto’s van beroemdheden. Tja, je moet er maar zin in hebben, zoals Carter.

Voorzichtig

In een blog vertelt Meta waarom het zo voorzichtig is met zijn chatbots, die je onder andere straks tegenkomt op Facebook. „We trainen onze modellen op veiligheid en verantwoordelijkheid.” Ze willen dus niets laten zien wat potentieel gevaarlijk of ongepast is voor alle leeftijden. Sterker nog, de chatbot geeft zelfs geen informatie over voorlichting. De chatbot bleek wel inclusieve gedachten te hebben over LHBTI+.

Heb je dus een vraag over speciale liefhebberijen tussen de lakens, dan kun je Carter van Facebook dus beter overslaan. Tenzij je echt geïnteresseerd bent in voeten, dus.

