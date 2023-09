Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn dochter ziekmelden op school omdat we een lang weekend weggaan?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Rosanne: „Kan ik mijn dochter ziekmelden op school omdat we een lang weekend weggaan?”

Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Binnenkort gaan wij een lang weekend naar Disneyland Paris, we gaan van zaterdag tot en met maandag, alleen moet mijn dochter van 9 die maandag eigenlijk naar school. Nu zit ik in dubio. Zal ik verlof aanvragen, waarbij de kans groot is dat dit wordt afgewezen omdat er geen goede reden voor is, of zal ik haar een dagje ziekmelden op school? Ik neig zelf naar het laatste, maar ik wil mijn dochter ook geen verkeerd voorbeeld geven en haar belasten met een leugen. Wat zou jij doen?

– Groetjes,

Rosanne”

Het antwoord

„Hai Rosanne,

Ik, en ik denk veel andere ouders, herken(nen) je probleem. Het gaat in jouw geval maar om één dag, dus ik denk dat dit de kans dat school mee wil werken, misschien wel vergroot.

Bovendien wil je jouw dochter leren dat eerlijkheid belangrijk is, dus ik zou als eerst overwegen om contact op te nemen met de school van je dochter en de situatie met hen te bespreken. Soms zijn scholen begripvol en kan het zelfs zonder verlofaanvraag worden geregeld. Bijvoorbeeld doordat school wat schoolwerk meegeeft dat ze tijdens het weekend kan doen om haar afwezigheid te compenseren.

Als dat niet mogelijk is, kun je alsnog een verlofaanvraag indienen. Leg hierbij duidelijk uit waarom de reis belangrijk is voor je dochter en jullie als gezin, bijvoorbeeld omdat het een speciale gelegenheid is. Benadruk ook waarom je denkt dat het missen van de lesuren haar educatieve ontwikkeling niet zal schaden.

Het kan natuurlijk gebeuren dat de school je verlofaanvraag alsnog afkeurt. In dat geval is het de keuze aan jou of je je dochter dan alsnog ziek wil melden. De kans is dan natuurlijk groot dat je dan wel de leerplichtambtenaar op de stoep krijgt en een boete moet betalen.

In dit artikel lees je meer over verlof buiten de schoolvakanties. Ik hoop dat jullie hoe dan ook een fijne tijd hebben in Disneyland!”

