Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Ik zie er tegenop om mijn baby voor het eerst naar de kinderopvang te brengen’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Nikkie: „Ik zie er tegenop om mijn baby voor het eerst naar de kinderopvang te brengen, wat kan ik doen?”

Hoe weet je dat? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Ik zie er tegenop om mijn baby voor het eerst naar de kinderopvang te brengen’

„Hi Lisa,

Na acht maanden is nu dan toch echt bijna mijn zwangerschapsverlof afgelopen en ik moet weer aan het werk. Ik zie er heel erg tegenop om mijn baby achter te laten bij de kinderopvang. Hoe kan ik mezelf en mijn baby hierop voorbereiden?

– Groetjes,

Nikkie”

Het antwoord

„Hai Nikkie,

Ik begrijp hoe moeilijk het voor je is om je baby voor het eerst achter te laten na je zwangerschapsverlof. Die bezorgdheid is volkomen normaal, maar er zijn gelukkig wel manieren om jezelf en je kleintje voor te bereiden op deze nieuwe fase.

Begin allereerst met het opbouwen. Plan wat korte oefenperiodes waarin je je baby bij de opvang achterlaat voordat je weer fulltime aan het werk gaat. Op die manier kan je baby wennen aan de nieuwe omgeving terwijl jij nog in de buurt bent. Bouw deze momenten geleidelijk op, van een paar uurtjes per dag tot langere periodes.

Het is ook belangrijk om open te communiceren met de opvang. Vertel hen hoe je thuis voor je baby zorgt en wat belangrijk voor je is. Goede communicatie helpt om een band op te bouwen met de pedagogisch medewerkers, zodat je ook vertrouwen kunt opbouwen.

Als het op je baby aankomt kan het fijn zijn om een vaste routine voor je hem aan te houden die overeen komt met de opvang. Dit helpt bij het wennen en kan de overgang makkelijker maken. Denk aan vaste tijden voor maaltijden, slaapjes en andere activiteiten.

Zorg ook voor vertrouwde objecten bij de opvang, zoals een dekentje of knuffel. Deze kunnen je baby troosten in jouw afwezigheid en een gevoel van veiligheid bieden. Een t-shirt van jou of iets anders met jouw geur kan ook helpen.

Onthoud dat de meeste baby’s zich goed aanpassen aan de opvang. Geef het tijd en wees geduldig met jezelf en baby, maar volg ook altijd je gevoel. Mocht je er echt geen goed gevoel bij hebben, kijk dan of je een andere oplossing kunt vinden voor de opvang van je kindje.

Succes!”

Andere artikelen over opvoeding vind je hier.

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.