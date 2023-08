Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wie vandaag omhoog kijkt ziet een wel heel zeldzame maan

De ruimte is geweldig, vooral wanneer je ‘s nachts naar de hemel kijkt en een prachtig schouwspel ziet. Deze maand wordt het nog specialer, want er is iets bijzonders aan de hand met de maan.

Deze maand kun je een fenomeen in het donker zien dat maar eens in de zoveel jaar voorkomt. Dus het is een goed idee om deze weken ‘s nachts naar boven te staren, vooral naar de maan.

Een blauwe supermaan

In augustus kun je de blauwe supermaan zien. Een blauwe maan is wanneer er vier volle manen binnen hetzelfde seizoen vallen, normaal zijn dat er drie. Tegenwoordig wordt de term ook wel gebruikt voor een tweede volle maan in een kalendermaand.

Een supermaan is wanneer de maan op zijn dichtste punt bij de aarde is tijdens zijn baan. Hierdoor lijkt hij groter en helderder aan de hemel dan normaal. In totaal zijn er vier supermanen in 2023, waarvan er twee in augustus zijn.

De eerste is goed te zien op 3 augustus en de tweede op 31 augustus. Dus je hebt twee keer de kans om te kijken naar een grotere en helderdere maan dan normaal.

Waar komt die naam voor de maan vandaan?

Natuurlijk is de maan niet echt blauw, en het heeft ook helemaal niets te maken met de kleur blauw. Het is dan ook de grote vraag waar die naam vandaan komt.

Wellicht heeft het te maken met een vulkaanuitbarsting in de negentiende eeuw, waarbij het hemellichaam een andere kleur kreeg door al het as. Daar zou voor het eerst over een blauwe maan zijn gesproken. Een blauwe supermaan is hoogstens een beetje oranje.

Lang wachten op de volgende

De vorige blauwe supermaan dateert alweer van 2018 en was toen roder dan normaal. Eigenlijk was het toen een superblauwe bloedmaan.

De volgende laat flink langer op zich wachten. Die is pas te zien in augustus 2032.

