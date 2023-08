Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Ik ben bang dat mijn 14-jarige dochter anorexia krijgt, wat kan ik doen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Odette: „Ik ben bang dat mijn 14-jarige dochter anorexia krijgt, wat kan ik doen?”

„Hoi Lisa,

Mijn dochter van 14 is opeens heel erg met haar uiterlijk bezig. Vooral met haar lichaam. Ze eet opeens geen snoep en snacks meer en is begonnen met hardlopen. Dat is op zich niets ernstigs, maar ze gaat ook steeds minder eten van haar normale maaltijden. Zo slaat ze haar ontbijt vaak over en eet ze ‘s avonds nog maar een kleine portie. Toen ik mijn zorgen met haar besprak zei ze dat ze alleen aan intermitted fasting doet, maar ik ben toch ongerust. Ik zie namelijk dat ze dunner wordt, straks heeft ze anorexia. Wat kan ik doen?

– Groetjes,

Odette”

Het antwoord

„Hai Odette,

Ik begrijp je zorgen om je dochter. Het is normaal dat tieners zich bewust worden van hun uiterlijk, maar soms kan het wat verder gaan dan dat. Je hebt opgemerkt dat ze haar eetgewoonten heeft veranderd en steeds minder eet. Dat is reden genoeg om haar goed in de gaten te houden. Het belangrijkste is om daarbij open te blijven communiceren. Praat met haar zonder beschuldigend te zijn, laat haar weten dat je om haar geeft en je zorgen maakt.

Tijdens de puberteit kan het zelfbeeld wat lager zijn, misschien heeft je dochter daar last van en heeft ze steun nodig. Besteed daarom veel aandacht aan het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van je dochter, geef complimentjes en praat bijvoorbeeld over de invloed van social media. Vertel haar over de kracht van haar talenten en interesses om haar zelfvertrouwen op te bouwen. Daarnaast kun je de nadruk leggen op gezonde gewoonten in plaats van op gewichtsverlies. Praat over het belang van evenwichtige maaltijden, lichaamsbeweging en slaap.

Hou ook de andere signalen van anorexia in de gaten, denk bijvoorbeeld aan dunner wordend haar of een droge huid. In dit artikel lees je nog meer tekenen van anorexia.

Als je je ernstig zorgen maakt, is het slim om professionele hulp in te schakelen. Een arts of therapeut kan helpen bij het beoordelen van de situatie en passende begeleiding bieden. Wees in ieder geval geduldig en laat haar weten dat je er voor haar bent, ongeacht wat.

Succes!”

