Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mag ik mijn 1-jarige dochter al suiker geven?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Manon: „Mag ik mijn 1-jarige dochter al suiker geven?”

Hoe weet je dat? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mag ik mijn 1-jarige dochter al suiker geven?’

„Hoi Lisa,

Ik heb een dochter van 14 maanden en een zoon van 3. Nu krijgt mijn zoon van drie iedere dag wat lekkers, zoals een koekje of snoepje. Mijn dochter gaf ik dan altijd een crackertje of wat fruit, maar nu ze ouder wordt, wil ze hetzelfde als mijn zoon. Volgens mijn schoonmoeder is ze veel te jong om al dingen met toegevoegde suiker te eten. Klopt dat? Of kan ik mijn dochter al iets met suiker geven?

– Groetjes,

Manon”

Het antwoord

„Hai Manon,

Bij mijn eerste was ik enorm anti-suiker. Zijn eerste verjaardagstaart was zelfs vegan en suikervrij. Hij at er geen hap van. Toen ik 2,5 jaar later de tweede kreeg, was ik (zoals dat gaat bij een tweede) een stuk minder strikt. Voor haar eerste verjaardag zat ze al aan een waterijsje.

Het punt is dat we natuurlijk allemaal weten dat suiker ongezond is, maar dat het tegenwoordig ook overal om ons heen is. Jij als ouder moet ervoor zorgen dat je kinderen niet te veel suiker binnenkrijgen, zelf kunnen ze dat natuurlijk nog niet.

Van kinderen onder de twee jaar is nog niet bekend hoeveel suiker zij nou eigenlijk mogen hebben, in principe wordt daarvan dus gezegd, liever niet. Via bijvoorbeeld moedermelk, flesvoeding, fruit en groenten krijgen ze al genoeg natuurlijke suikers binnen. Dat gezegd hebbende, kan een keertje een snoepje of koekje waarschijnlijk niet zoveel kwaad. Het draait natuurlijk allemaal om balans.

Als moeder van vier weet ik dat de theorie soms heel anders is dan de praktijk, we kennen niet voor niets de term; zoethoudertje. Iedere ouder zet weleens wat lekkers in om de kinderen even bezig te houden. Het zijn misschien niet de meest prijzenswaardige opvoedmomenten, maar het is ook niet iets om je voor te schamen. Zolang je het maar met mate inzet.

Wat betreft het dagelijkse snoepmoment, misschien is er een alternatief te vinden dat jouw dochter wel lekker vindt en dat toch iets gezonder is. Denk aan een doosje rozijntjes, biologische babykoekjes, of een zelfgemaakt bananenbrood. In dit artikel vind je nog meer tips om je kind minder suiker te laten eten.

Succes!”

Andere artikelen over opvoeding vind je hier.