Waarom iedereen nu praat over de hartverscheurende Netflix-documentaire Taking Care Of Maya

Netflix lanceert eens in de zoveel tijd een documentaire over een heel bijzonder onderwerp waar je nog even wakker van ligt. Don’t F*ck With Cats was er zo een, The Tinder Swindler ook en Taking Care Of Maya idem dito, maar dan op een hele andere manier. Dit is een documentaire over de strijd van twee wanhopige ouders in Florida tegen autoriteiten om de voodij over hun zieke dochter, nadat ze zijn beschuldigd van kindermishandeling. En ja, ga die strijd dan maar eens aan.

Hoe verder je in de documentaire komt, hoe meer gevoelens van frustratie en wanhoop je ook als kijker krijgt. Iedereen praat nu over deze schandalige zaak.

Taking Care Of Maya

In de Netflix-documentaire volgen we het gezin Kowalski. Waar er eerst dieper ingegaan wordt op het fijne gezin van vader Jack en moeder Beata, wordt het al snel duidelijk dat er iets niet helemaal in de haak is. Moeder Beata komt uit Polen en Jack wordt op slag verliefd als hij haar ziet. Ze krijgen twee kids, Maya en haar broertje. Het is een blij gezin, totdat Maya ziek wordt. Uit het niets heeft ze bijzonder vervelende pijn over haar hele lichaam. Ze heeft intense buikpijnen, een brandende huid en haar voeten buigen helemaal naar binnen. Natuurlijk trekken haar ouders gelijk aan de bel in verschillende ziekenhuizen, maar niemand kan zo 1-2-3 vinden wat er met Maya aan de hand is.

Uiteindelijk komen ze bij een arts die weet wat er met haar is: ze heeft complex regionaal pijnsyndroom. Ook heeft de arts een bijzondere behandelingsmethode; Maya moet steeds een kleine dosis ketamine nemen om haar klachten te verminderen. Maar het is zó erg, dat dat niet helpt. Dan gaat de dokter voor grof geschut en stelt een ketamine-coma voor die alleen in Mexico legaal uit te voeren is. Omdat de ouders natuurlijk willen dat hun dochter beter wordt, doen ze dit ook. Maya ontwaakt verrassend goed uit de coma en ook haar klachten zijn een stuk minder. Een jaar lang sterkt ze aan, loopt ze weer goed, heeft ze nauwelijks pijn en kan ze weer van het leven genieten. Tot op een dag, waar de pijn weer helemaal terug is.

Medische mishandeling?

Als vader Jack dan met haar naar het ziekenhuis gaat om (denkt hij) weer een nieuwe behandeling te starten, denkt het ziekenhuis daar anders over. Zij verdenken de ouders, en dan vooral haar moeder Beata, ervan het kind medisch te mishandelen. Dus dat ze haar met opzet ziek zouden maken. Maya blijft ondertussen creperen van de pijn én ze wordt ook nog eens onder staatsbewind gezet, wat betekent dat de ouders tijdelijk de voogdij verliezen totdat mensen erachter zijn wat er speelt. Maar… het ziekenhuis bespeelt de ouders van Maya zó dat haar moeder haar uiteindelijk niet meer mag zien.

Uiteindelijk wordt het haar moeder zo te veel, dat ze zichzelf van het leven berooft. Ze hoopte dat ook dat Maya weer naar huis zou mogen als zij uit beeld zou zijn. Maya is momenteel een jonge vrouw en ze is samen met haar vader en broertje druk bezig met een rechtszaak om een schadevergoeding. Maar… dat gaat niet zo makkelijk. Dit is één case, maar het blijkt dat de Verenigde Staten (en vooral Florida) vol zitten met dit soort schrijnende zaken waarin de ouders verdacht worden van mishandeling, terwijl ze niets liever willen dan zorg voor hun kids. Natuurlijk moet je als ziekenhuis verdenking van mishandeling altijd serieus nemen, maar dit grijze gebied zorgt dus wel voor verschrikkelijke zaken waarin kinderen onnodig van hun ouders gescheiden worden of zelfs in een pleeggezin geplaatst worden.

Lastig om te zien, vandaar dat twitteraars ook massaal hun ongenoegen uiten.



Taking care of maya is so heart breaking ❤️‍🩹 as a health care professional I can’t see myself doing anything but what is best for the child but this case was injustice and makes me loose faith! As a mother I would die to protect my child ! — Giselle (@gisy1101) June 25, 2023



After watching taking care of Maya, I hope that family sucks every damn penny out of Johns Hopkins All Children’s in September. Although it won’t bring their mother/beloved wife back, I hope they get the justice they deserve. America’s healthcare & justice system is a disgrace — εɱiιy ✌ (@em_daniellee) June 29, 2023



taking care of maya top five saddest docs I’ve seen I feel sick — m a d y (@madddddysn) July 3, 2023



