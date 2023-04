Opvoedvraag: ‘Mijn 25-jarige zoon gaat maar niet het huis uit, wat kan ik doen?’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Dinie: „Mijn 25-jarige zoon gaat maar niet het huis uit, wat kan ik doen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Ik ben een trotse moeder van twee kinderen. Een dochter van 22 en een zoon van 25. Ik hou natuurlijk zielsveel van ze, maar om mijn zoon maak ik me soms ook zorgen. Sinds twee jaar woont mijn dochter op kamers, maar mijn zoon woont nog steeds thuis. Hij studeerde in de buurt, dus de noodzaak om op kamers te gaan was er nooit. Nu heeft hij inmiddels een vaste baan, maar hij woont nog steeds thuis. Dat is heel gezellig, maar soms ook lastig. Bovendien denk ik dat het niet goed is voor zijn ontwikkeling om nog thuis te blijven wonen. Hoe kan ik hem stimuleren het huis uit te gaan, zonder dat ik hem het gevoel geef dat hij niet welkom is?

– Groetjes,

Dinie”

Het antwoord

„Hai Dinie,

Je bent zeker niet de enige met dit probleem. Jongeren gaan namelijk steeds later uit huis. Twintigplussers en dertigers die nog thuis wonen, dat is tegenwoordig geen uitzondering meer. Toch kan ik me voorstellen dat je vindt dat het nu weleens tijd wordt voor je zoon om op eigen benen te gaan staan.

Het belangrijkste is denk ik dat je daar gewoon eerlijk en open over bent. Je zoon is 25, een volwassene waar je het gesprek gewoon mee aan kunt gaan. Je hoeft hem niet weg te sturen, maar leg hem uit waarom je denkt dat het goed is als hij eens gaat kijken naar een eigen woning. Je kunt hem daarbij natuurlijk vertellen dat hij altijd welkom is om langs te komen of mee te eten.

Als je zoon er hetzelfde instaat, kun je misschien samen gaan kijken naar de opties. Met de huidige woningmarkt is het niet makkelijk voor starters om een woning te vinden. Misschien moet hij zijn wensenlijstje wat aanpassen of zijn verwachtingen bijstellen. Kijk bijvoorbeeld ook naar gedeelde woningen of tijdelijke woonruimtes.

Mocht het nu lang duren voordat je zoon een woning vindt, kijk dan hoe je het samenwonen zo prettig mogelijk kunt maken. Verdeel de huishoudelijke taken. Niet alleen het opruimen, maar ook het koken en de boodschappen halen. Zo bereid je hem alvast zoveel mogelijk voor op het runnen van een eigen huishouden.

Succes!”

