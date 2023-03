Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Vertel ik mijn 16-jarige dochter hoe laat ze thuis moet zijn na het stappen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Daphne: „Vertel ik mijn 16-jarige dochter hoe laat ze thuis moet zijn na het stappen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Ik heb een dochter van zestien die sinds kort het uitgaansleven heeft ontdekt. Wij wonen in een middelgrote plaats en daar zijn een paar uitgaansgelegenheden waar je als zestienjarige terecht kunt. Ik begrijp natuurlijk dat dit bij de leeftijd hoort en vind het ook geen probleem dat ze gaat stappen. Het enige waar ik mee zit, is de eindtijd. Zelf vind ik tot een uurtje of twee, misschien drie, ‘s nachts schappelijk. Maar veel van haar vriendinnen gaan door tot vier of vijf uur. Vertel ik mijn dochter dan dat ze eerder thuis moet zijn, of laat ik het op z’n beloop?

– Groetjes,

Daphne”

Het antwoord

„Hai Daphne,

Iedere ouder loopt op een bepaald moment tegen dit probleem aan en het is denk ik vooral een kwestie van vertrouwen en loslaten. De ene 16-jarige is natuurlijk de andere niet. Jij kent je dochter het beste en kunt daarom het beste inschatten hoeveel vrijheid ze aankan.

Zelf zou ik me niet blindstaren op de eindtijd, ik denk dat het belangrijker is om andere duidelijke afspraken te maken met je dochter. Bijvoorbeeld dat ze altijd samen met iemand naar huis fietst, hoe ze haar grenzen moet bewaken en wat ze moet doen als zij of een van haar vriendinnen onwel wordt. Ook is het verstandig om met je dochter te praten over de gevaren van drank en drugs, omdat ze daar tijdens het uitgaan zeker mee in aanraking gaat komen.

Wat betreft de eindtijd zou ik het gesprek met je dochter aangaan. Ze is zestien, dus je kunt hierover prima een goed gesprek met haar voeren. Wat vindt zij zelf acceptabel? Wat doet ze als haar vriendinnen langer willen blijven? Maar ook, hoe doet ze dat als ze bijvoorbeeld vroeg moet opstaan voor een bijbaantje of moet leren voor een toets? Ik denk dat jullie op die manier samen tot goede afspraken kunnen komen die voor jullie allebei werken.

Succes!”

