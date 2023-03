Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon is bijna 4, maar wil niet naar de basisschool’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Chantal: „Mijn zoon is bijna 4, maar wil niet naar de basisschool.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Ik ben moeder van twee jongens van 3 en 1 jaar. Nu wordt mijn oudste zoon bijna vier en hij heeft daarom al een uitnodiging gekregen om te komen wennen op de basisschool. Daar ziet hij echter heel erg tegenop, alleen al als we het erover hebben, begint hij te huilen. Het is mijn eerste, dus ik weet niet of dit normaal is en wat ik eraan kan doen. Wat adviseer jij?

– Groetjes,

Chantal”

Het antwoord

„Hai Chantal,

Nadat we zo’n acht jaar geleden met mijn oudste zoon een rondleiding op zijn basisschool hadden gehad zei hij: ‘Ik ben al naar school geweest, nu hoef ik niet meer.’ Je kunt je dus misschien voorstellen dat het ook voor hem een best lastige start was. En ook voor mijn derde, die sinds kort op school zit, is het een langzaam proces. We bouwen het heel rustig op, stapje voor stapje, en dat is prima.

Het is natuurlijk ook niet niks, opeens in een grote klas, met een juf of meester en allemaal dingen die je moet doen. Dat is best overweldigend. Mijn advies is dus ook vooral om het gesprek aan te gaan met school en de leerkracht. Ga eerst een keertje kennismaken na schooltijd, zodat je zoontje de klas kan zien en de juf of meester alvast kan leren kennen.

Blijf ook daarna goed in contact. Samen kunnen jullie ervoor zorgen dat jouw zoon een goede start maakt op de basisschool. Het kan goed zijn dat jouw zoontje meer wenochtenden nodig heeft bijvoorbeeld.

Onthoud daarbij ook: als jouw kind vier jaar is, maar nog niet klaar is voor de basisschool, dan is het als ouder je goed recht om later of rustiger te starten. Jij kunt dat zelf het beste inschatten. Mijn ervaring is, dat als de klik met de leerkracht goed is, dat het zeker goedkomt.

Ik dit artikel lees je nog meer tips voor als je 4-jarige nog niet klaar is voor de basisschool.

Succes!”

