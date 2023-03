Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn 4-jarige dochter eet alleen maar wit brood met hagelslag’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Danielle: „Mijn 4-jarige dochter eet alleen maar wit brood met hagelslag.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hi Lisa,

Sinds anderhalve maand wil onze dochter van vier jaar alleen nog maar wit brood met hagelslag eten. Geen fruit, geen groente, alleen maar witte boterhammen met een laagje roomboter en hagelslag. Drie keer per dag hetzelfde. Soms eet ze een tussendoortje, zoals een koekje of een cracker. Ook geef ik haar vitamine-gummies, om toch iets van voedingsstoffen bij haar naar binnen te krijgen. Ik hoopte dat het over zou waaien, maar het duurt nu al zo lang, dat ik bang ben dat ze straks ondervoed raakt. Wat kan ik doen?

– Groetjes,

Danielle”

Het antwoord

„Hai Danielle,

Ik kan me voorstellen dat je je zorgen maakt over de gezondheid van je dochtertje. Wellicht is het een geval van neofobie, hierbij zijn kinderen bang om onbekend eten te proeven. Dit komt vaak voor bij kinderen van deze leeftijd. Een theorie hierover is dat het te maken heeft met het natuurlijke overlevingsmechanisme van kinderen. Een instinct dat ze vroeger beschermde tegen bijvoorbeeld het eten van giftige planten.

In principe gaat de fase vanzelf over. Een van de meest gehoorde tips is daarom om er vooral niet te veel aandacht aan te schenken. Bied je dochter vooral ook andere dingen aan, maar vermijd dwang. Soms kan het helpen om fruit en groente te verstoppen in bijvoorbeeld smoothies, soep of pastasaus. Ook kan het helpen om ‘s middags warm te eten, omdat kinderen dan minder moe zijn.

Eventueel kun je overwegen om eens contact te zoeken met een diëtist die gespecialiseerd is in kinderen. Zij kan je mogelijk verder begeleiden en tips geven. Zodat je toch de belangrijkste voedingsstoffen bij je dochter naar binnen krijgt.

Weet in ieder geval dat je niet de enige bent met dit probleem. Op Famme lees je bijvoorbeeld het verhaal van Janine, wiens kleuter ook vrijwel niets wil eten, wellicht heb je iets aan haar verhaal.

Succes!”

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.