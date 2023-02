Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld stroomt binnen voor slachtoffers aardbeving in Turkije: ‘Grote betrokkenheid van Nederlanders’

Het leed dat de verwoestende aardbeving in Turkije veroorzaakt, raakt ook veel Nederlanders. Er zijn verschillende acties op touw gezet en de donaties stromen binnen. De voorlopige opbrengst op Giro555 is op dit moment al ruim 9 miljoen euro.

De aardbeving met een kracht van 7.8 vond maandag plaats om 04.17 uur lokale tijd, waarna nog naschokken volgden. Het epicentrum ligt 26 kilometer ten noordwesten van de Turkse stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Het aantal doden in Turkije en Syrië is op het moment van schrijven gestegen tot meer dan 19.000.

Opbrengst Giro555: 9 miljoen euro

Dinsdagmiddag werd Giro555 geopend. De landelijke actie is bedoeld om geld in te zamelen voor noodhulp als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel voor de getroffenen. Vandaag werd bekend dat de teller al op 9.021.272 euro miljoen euro staat.

„In heel het land zijn mensen volop bezig met inzamelacties om Giro555 te steunen”, zegt actievoorzitter Michiel Servaes, die zelf in Turkije is en doorreist naar de ernstig getroffen miljoenenstad Gaziantep. „We zien grote betrokkenheid van zoveel Nederlanders, dat is heel bijzonder om te zien.”

Woensdag is een landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving, waarbij ook de landelijke en regionale media betrokken zijn. Zo maken NPO, RTL en Talpa een gezamenlijk programma, dat op NPO 1 wordt uitgezonden. In Beeld & Geluid in Hilversum komt een belpanel met bekende Nederlanders.

Gemeenten zamelden 3 miljoen euro in

Steeds meer gemeenten maken 1 euro per inwoner over voor de hulpverlening na de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het totale bedrag van die donaties is vandaag gestegen tot boven de 3 miljoen euro.

In de afgelopen dagen hebben zo’n twintig gemeenten aangekondigd dat ze geld overmaken. De teller staat nu op bijna 3,1 miljoen euro. Dat is zo’n 17 procent van de totale Nederlandse bevolking van naar schatting 17,8 miljoen mensen. Onder de gemeenten zijn Amsterdam, dat zo’n 905.000 euro heeft toegezegd, en Rotterdam (664.000 euro). Andere grotere steden die meedoen zijn Apeldoorn (ruim 167.000 euro), Arnhem (ongeveer 165.000 euro), Enschede (ruim 160.000 euro), Amersfoort (ongeveer 160.000 euro) en Zwolle (132.500 euro).

Kookboek Karsu al ‘duizenden keren’ verkocht

Ook kleinschalige acties lopen als een tierelier. Het kookboek Karsu’s Kitchen van zangeres Karsu is in de voorverkoop al „duizenden” keren verkocht, laat een woordvoerder van de artiest weten. De Amsterdamse zangeres met Turkse roots maakte deze week zowel bij Op1 als Jinek indruk met haar verhaal. Ze vertelde in tranen hoe zij en veel anderen in onzekerheid zitten over of familieleden nog leven of niet. Gisteravond werd bekend dat de tante van Karsu de aardbeving niet heeft overleefd.

Karsu maakte eerder bekend dat alle inkomsten van het boek naar noodhulp voor het getroffen gebied gaan. Hoeveel exemplaren precies zijn verkocht en hoeveel geld daarmee is opgehaald, zegt de woordvoerder niet. Karsu verkoopt de boeken op haar eigen website voor zo’n 35 euro per stuk. Het kookboek is vanaf 7 maart verkrijgbaar. De zangeres „neemt nu even de tijd voor familie en tijd om te rouwen”, laat de woordvoerder nog weten.