Opvoedvraag: ‘Mijn dochter (6) gedraagt zich ergens anders altijd beter, hoe komt dat?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Mandy: „Mijn dochter gedraagt zich ergens anders altijd beter, hoe komt dat?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Mijn dochter van zes is een vrolijke kleuter. Ze speelt graag buiten en danst en zingt het liefst de hele dag middenin de woonkamer. Toch kan ze ook behoorlijk lastig zijn. Ze heeft last van driftbuien, wil haar eten niet opeten en schopt een scène als ze iets niet mag. Mijn man en ik hebben onze handen er vol aan. Wanneer ze echter op school is, of bij opa en oma, dan gedraagt ze zich als een engeltje. Ze luistert goed en we horen alleen maar positieve geluiden. Fijn natuurlijk, maar ergens ben ik ook wel jaloers. Waarom gedraagt ze zich bij anderen altijd beter dan thuis?

– Groetjes,

Mandy”

Het antwoord

„Hai Mandy,

Wat jij schetst is een heel herkenbaar verhaal, bijna alle kinderen gedragen zich anders als hun ouders er niet bij zijn. Of het nu op school, de kinderopvang, of bij opa en oma is, opeens lijken het wel andere kinderen. Dus troost je ten eerste met de gedachte dat je niet de enige bent die dit meemaakt. Het ligt dus zeker niet aan jou of aan je dochter.

Maar waarom gedragen kinderen zich dan anders wanneer ze zonder hun ouders zijn? Daar zijn eigenlijk verschillende redenen voor. De eerste reden is eigenlijk een hele positieve, namelijk dat je dochter zich bij jullie veilig genoeg voelt om de grenzen op ze zoeken en zich soms te misdragen. Ze houdt zich niet in en kan volledig haarzelf zijn, omdat ze weet dat jullie onvoorwaardelijk van haar houden.

Ze houdt zich daarom thuis niet in, zoals ze dat op school of bij opa en oma misschien wel doet. Dus nadat je dochter de hele dag hard gewerkt heeft om zich netjes te gedragen, kan ze zich thuis eindelijk even lekker laten gaan. Probeer het daarom niet persoonlijk op te vatten als je dochter alleen haar beste beentje voorzet bij andere mensen, maar wees dankbaar dat ze zich netjes gedraagt als je niet in de buurt bent.

Succes!”

