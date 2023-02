Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze 10 zinnen gebruiken slaapcoaches om kinderen in bed te houden

Zorgen dat je kind naar bed gaat is één ding, maar zorgen dat hij of zij er in blijft is iets heel anders. Veel ouders dealen dagelijks met deze uitdaging en het voelt vaak als een gebed zonder eind. Maar wat zeggen slaapcoaches hier nou van?

Het kan je misschien wat geruststellen dat je niet alleen bent en dat jij niet de enige bent die de kleine makkelijk twintig keer per avond terug in bed moet helpen. Maar dat lost helaas niks op. Gelukkig zijn er slaapcoaches. We hebben ons laten vertellen dat zij tijdens zo’n situatie gebruik maken van sleutelzinnen die een groot verschil kunnen zijn. Deze tien zinnen kun jij thuis gebruiken:

1. ‘Ik kom over 10 minuutjes weer even bij je kijken’

In plaats van wachten tot je kind zelf uit bed gaat en naar jou toe komt, verzeker je hem dat je binnen vijf of tien minuten even weer komt kijken. Het zal je kind een gevoel van veiligheid geven dat je terugkomt. Het leert je kind dat het oké is dat hij wil dat je er bent, maar dat wel wordt verwacht dat hij in bed blijft liggen.

2. ‘Het is tijd om in je eigen bed te gaan slapen nu, ik ga ook in mijn eigen bed slapen’

Dat betekent niet dat je ook direct naar bed moet, maar het verzekert je kind dat je ook in je eigen bed zal slapen. Dat zorgt er weer voor dat je kind snapt dat bedden er zijn om in te slapen.

3. ‘Je kunt nog één ding vragen, maar daarna reageer ik niet meer tot er een noodgeval is’

De truc van kids wanneer ze net in bed liggen (we kennen hem allemaal): nog even één glas water, nog één verhaaltje en één kusje. Het reageren op elk verzoek kan ervoor zorgen dat het bedtijdritueel erg wordt uitgerekt. Als je je kind toestaat dat hij nog één of twee vragen mag stellen, kan het hem helpen om meer na te denken hoe vaak (en waarvoor) hij je nodig heeft.

4. ‘Als je vannacht niet slaapt, kunnen we morgen misschien niet naar X, omdat we dan veel te moe zijn’

Dit is niet bedoeld als een bedreiging of als straf, maar als een herinnering dat een gebrek aan slaap correleert met een gebrek aan energie. Er zitten negatieve effecten aan niet genoeg slapen. Maar kinderen realiseren zich dat vaak niet, tenzij we het op een tastbare manier uitleggen.

5. ‘Als je vanavond in bed blijft, kunnen we morgen een extra activiteit doen’

Dit moet je niet gebruiken als omkoping of om je kind te verleiden om beter te slapen door ze te belonen. Het benadrukt de verbinding van meer slaap en meer energie. Als kinderen iets hebben om naar uit te kijken, nemen ze het misschien iets serieuzer.

6. ‘Kan het jouw taak worden om vannacht in bed te blijven en kunnen we op jou rekenen dat je dat doet?’

Als we onze kinderen verantwoordelijkheden geven, geeft het hen vaak een gevoel van eigenaarschap. Zelfs als het iets eenvoudigs is als het in bed blijven, kan het helpen om het minder spannend of overweldigend te maken. Je kunt je kind ook vragen om zijn knuffels naar bed te brengen en hem hetzelfde tegen hen te laten zeggen.

7. ‘Ik weet dat je het kunt en ik ben er voor je’

Ondanks onze frustraties dat onze kinderen niet in bed blijven liggen, is het ontzettend belangrijk dat we ze blijven aanmoedigen. Door kalm te blijven en aanmoedigende woorden te zeggen, hebben onze kinderen een veel betere kans om zich veilig genoeg te voelen om in slaap te vallen (en te blijven).

8. ‘Wat heb je nodig om je veilig te voelen?’

Veel kinderen hebben last van verlatingsangst of vinden alleen slapen heel eng. Het is belangrijk om een moment te creëren om die angsten aan te pakken. Erover praten en het stellen van de juiste vragen zal je kind helpen zijn angsten te verwerken.

Heeft jouw kindje ook last van verlatingsangst? Dan zullen deze zeven gouden regels je helpen om je kind van deze ‘verlatingsangst’ af te helpen.

9. ‘Als je bang bent, is het oké om een van ons te halen’

Kinderen die naar school gaan kunnen last hebben van angst en nachtmerries. Wanneer je ze de mogelijkheid biedt om troost te zoeken bij een ouder, kan het hen helpen zich beter te voelen. Het is belangrijk dat je kind weet dat hij op jullie als ouders kan steunen.

10. ‘Als het lichtje groen is of de wekker gaat, kan je uit bed komen’

Gebruik je een slaaptrainer? Dat, of een kindvriendelijke wekker, is een goede manier om je kind aan te moedigen in bed te blijven tot de trainer of de wekker zegt dat het tijd is.