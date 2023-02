Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik wil op wintersport buiten de schoolvakantie, kan ik mijn kind op school ‘ziek’ melden?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Ferdi (46), die buiten de schoolvakanties om een paar dagen op wintersport wil, maar twijfelt of hij zijn zoon daarvoor ‘ziek’ kan melden.

„Natuurlijk begrijp ik dat je niet te pas en te onpas, het hele jaar door, zomaar op vakantie kunt met je schoolgaande kinderen. Ze hebben immers al vaak vakantie. Nog meer afwezigheid zorgt alleen maar voor meer ‘gaten’ in het rooster. Om maar niet te spreken over de lesstof die ze missen en op een later moment moeten inhalen. Het tempo ligt behoorlijk hoog, dus dat is bijna geen doen.

Vakantie ging niet door

Aan de andere kant kosten vakanties gewoon een vermogen, helemaal als je in het hoogseizoen gaat. Je rekent zo een paar duizend euro af voor een simpele camping in Frankrijk. Zelfs in het laagseizoen zijn de prijzen al aardig hoog. Maar goed, we zitten vast aan die vakanties, dus gaan we altijd in de zomer- en de kerstvakantie op pad. Tijdens de kerstvakantie gaan we dan skiën en dat boeken we redelijk lastminute, ook met het oog op de prijs. We zijn maar met z’n drieën, mijn vrouw, puberzoon Mats en ik, dus er is altijd nog wel een accommodatie te vinden. Alleen: afgelopen kerstvakantie was het niet best qua sneeuw. Iedereen kreeg de verhalen over weinig sneeuw, de slechte pistes en de vele ongelukken wel mee. Dus besloten we niet te gaan, zonde van ons geld als je geen optimale ervaring hebt.

Alsnog een lang weekend

Inmiddels is dat anders en begint er aardig wat sneeuw te vallen, dus begint het opnieuw te kriebelen. Maar ja, die verdomde scholen. En de voorjaarsvakantie is geen optie voor ons in verband met mijn werk. Balen dus, tot ik vorige week opperde om alsnog een lang weekend te gaan, dus van donderdag tot en met maandag. Op die manier hoeft Mats in die week maar drie dagen te missen.

Dilemma: wintersport tijdens schooltijd?

Ik vind het eerlijk gezegd een topidee. Ik weet wat ik eerder zei over lesstof missen, maar aan de andere kant: Mats zit inmiddels in de tweede klas van de middelbare school en moet daar al zelfstandig leren werken. Dat is in het hoger onderwijs niet anders, of als je eenmaal werkt en zelf je taken moet indelen. Bovendien zijn er ook dagen dat hij maar een halve dag school heeft en aan het begin van de middag alweer thuis is. Wat zijn dan nou drie dagen, waarvan de dinsdag een halve dag is? Maar goed, mijn vrouw is daar toch wat huiveriger voor en durft het niet te opperen op zijn school. Ze zijn behoorlijk streng als het om lesuren gaat. Laatst deed een andere leerling zoiets en kreeg daar enorm veel gedoe mee.

Lopend vuurtje

Daarom zit ik in dubio: ik kan ook niks zeggen en Mats gewoon ziek melden. Maar kan ik dat maken, is de vraag. Nou kan ik Mats wel instrueren niks te zeggen tegen anderen, maar goed: als hij afwezig is, gaan zijn vriendjes natuurlijk appen. Dan zou hij dus moeten liegen, wat ik eigenlijk niet wil. Als hij de waarheid vertelt, gaat dat wellicht als een lopend vuurtje rond. En daarbij: wat als school er toch achter komt? Ik vind het nog steeds een discussie om niks, want het gaat dus netto om tweeënhalve dag, maar we komen er toch nog niet uit.”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan Stephanie (31), die twijfelt of ze ontslag moet nemen, ondanks dat ze niet meer gelukkig is in haar werk.

Adrie zegt: „Keuze te over vandaag de dag! Dus zo snel mogelijk ontslag nemen als je het niet naar je zin hebt. Het leven is te kort om het niet naar je zin te hebben. Maar bedenk wel dat je misschien in een unieke situatie heb gezeten, die je vandaag de dag niet veel meer tegen komt.”

Ineke vindt: „Toen je aan deze functie begon, beschikte je ook nog niet over deze kennis. Neem een risico. Uiteindelijk ga je er zelf onderdoor of word je uiteindelijk ‘verzocht’ te vertrekken. Ik heb me jaren in een onmogelijke positie laten drukken, omdat ik mijn hechte groep collega’s niet wilde missen. Met alle gevolgen van dien. Nu werk ik bij een ander bedrijf en ik had niet beter kunnen treffen. Soms moet je de sprong gewoon wagen. Hoe spannend het ook is. Succes.”

Annette besluit: „Zoek eerst wat anders en ga de salarisonderhandeling aan. Vraag naar het minimum en maximum van de salarissen. Als je meer ervaring hebt, kunnen ze je hoger inschalen. En dan zeg je op!”





