Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn zoon (14) verbieden zijn smartphone mee naar school te nemen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Patrick: „Kan ik mijn zoon (14) verbieden zijn smartphone mee naar school te nemen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hey Lisa,

Mijn zoon van veertien heeft net als de meeste andere tieners een smartphone. Dat ding is ongeveer aan zijn hand gelijmd en levert regelmatig strijd op. Nu gaat het de laatste tijd niet zo goed op school, zijn cijfers zijn matig en hij is al twee keer de klas uitgestuurd omdat hij op zijn telefoon bezig was. Nu wil ik hem dus verbieden om zijn smartphone mee naar school te nemen. Mijn vrouw vindt dat echter zielig, want iedereen heeft zijn telefoon bij zich. Wat adviseer jij?

– Groetjes,

Patrick”

Het antwoord

„Hai Patrick,

Zelf heb ik een 12-jarige zoon met wie ik meer dan eens discussies voer over zijn schermtijd. Nu zit hij nog op de basisschool en laat hij zijn telefoon zonder problemen thuis, maar ik hou mijn hart vast voor volgend jaar, als hij naar de middelbare school gaat.

Dat veel ouders hiermee worstelen bleek wel uit de reacties die Arjan Lubach kreeg op zijn voorstel van een smartphoneverbod op scholen. Voorlopig bestaat zo’n verbod nog niet, dus ik kan me voorstellen dat dit voor jullie als ouders een lastige keuze is. Ergens begrijp ik je vrouw wel wanneer ze zegt dat ze het zielig vindt, aan de andere kant zijn slechte cijfers en uit de klas gestuurd worden legitieme redenen om sancties in te stellen.

Misschien kunnen jullie voorlopig kiezen voor een middenweg. Stel bijvoorbeeld schermtijdslimieten in, of blokkeer bepaalde apps tijdens schooltijd. Zo kan hij wel zijn telefoon meenemen, maar komt hij niet in de verleiding om tijdens de les op TikTok te zitten. Wellicht kun je daarnaast ook afspraken met hem maken. Wordt hij nog een keer de klas uitgestuurd vanwege zijn telefoon, dan moet hij hem bijvoorbeeld een week lang thuislaten. Zo laat je de verantwoordelijkheid bij hem.

Wel handig om te weten, er zijn een paar slimme trucjes waarmee kinderen de ingesteld schermtijd kunnen omzeilen. Welke dat onder andere zijn lees je in dit artikel.

Succes!”

