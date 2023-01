Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze zomer naar een festival? Trek je portemonnee dan maar: ‘Kaartjes worden duurder’

Het is in deze ijzige kou misschien nog lastig voor te stellen, maar deze zomer wacht er weer een bomvolle festivalagenda op ons. Een lekker vooruitzicht, maar houd er rekening mee dat je dit gaat voelen in je portemonnee: kaartjes voor een festival worden flink duurder.

Dat meldt de Vereniging Van Evenementenmakers (VVEM) aan BNR.

Festival duurder door prijsverhogingen materialen en menskracht

De woordvoeder van de brancheorganisatie, Willem Westermann, vertelt in gesprek met BNR waar de prijsverhoging vandaan komt. „Onze inkoop bestaat uit materialen en menskracht. Materialen zijn nergens goedkoper geworden en menskracht is ook alleen maar in prijs omhoog gegaan. Ik denk dat iedereen dat om zich heen ook ziet gebeuren en het helaas moet snappen.”

Westermann verwacht dat er dit jaar grofweg 10 à 15 procent bovenop een festivalkaartje komt. „Dat is een gemiddelde. Iedereen mag het uiteraard zelf uitmaken, we doen niet aan marktsturing.” Er zijn al tickets voor festivals deze zomer in de verkoop, hier is de prijsverhoging al aan te zien.

‘Mensen krijgen er een mooie beleving voor terug’

Toch is de woordvoerder niet bang dat de festivalterreinen leeg blijven. „Ik denk dat we zeker waar leveren voor het geld. Je kunt natuurlijk ook naar gratis of goedkope festivals, maar mensen die wat meer geld uitgeven krijgen daar echt een hele mooie beleving voor.” Ook wijst hij op het feit dat het minimumloon omhoog is gegaan. „Dat betekent dat onze inkoopkosten omhoog gaan, maar ook dat mensen ook gewoon meer geld krijgen.”

De festivalbranche heeft een aantal zware jaren achter de rug. In 2020 en 2021 mochten er door de pandemie nauwelijks tot geen evenementen plaatsvinden. „Het afgelopen jaar zijn we heel druk geweest, maar hebben we niks verdiend. Ik hoop dat festivals dit jaar weer 1 of 2 procent aan overhouden, mits er natuurlijk genoeg verkocht wordt. Dat is voor ons altijd heel spannend.”