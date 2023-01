Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjen Lubach pleit voor smartphoneverbod op scholen en krijgt veel support

Tijdens de Avondshow van Arjen Lubach, pleitte hij gisteravond voor een smartphoneverbod op scholen. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone en deze ‘aandachtsgeile verslavingsbommen’ zorgen dat er op scholen minder effectief geleerd wordt.

In november kwam tweede kamerlid René Peters van het CDA met het plan om smartphones te verbieden op scholen.

Smartphoneverbod wegens stoorzender op scholen

Er is geen landelijk beleid, dus iedereen doet maar wat. Daardoor ontstaat er veel onduidelijkheid en blijven smartphones een grote stoorzender op scholen.

Of zoals Lubach het in zijn programma omschreef: „Mobieltjes zijn aandachtsgeile verslavingsbommen die ons hele onderwijs naar de tering helpen.” Veel mensen zijn het met de tv-man eens.

Andere landen lopen voor

Nederland blijft achter wat het smartphonebeleid op scholen betreft. In Frankrijk en Australië is een mobieltje al verboden in klaslokalen. De leerlingen moeten alle telefoons aan het begin van de dag in het kluisje opbergen. Daar valt natuurlijk heel wat voor te zeggen. Want waarom zou je je mobiel mee de klas innemen?

Afleiding in de klas

Arjen hoopt op een volledig verbod. Om echt vrij van prikkels te zijn, wil je je telefoon ook niet in een rugzak naast je bureau hebben zitten. Leerlingen zijn er dan onbewust toch mee bezig (er bestaat ook al zoiets als angst voor een lege smartphonebatterij). Denk maar aan jezelf, als je je telefoon voelt trillen, wil je het liefste meteen kijken. Als dit niet kan, ben je er in jouw hoofd wel mee bezig.

Minder in contact met onszelf

De smartphone bepaalt een steeds groter deel van ons leven. Dat is in veel opzichten een verrijking , maar we staan ook altijd ‘aan’. De digitale detox is een begrip waar steeds meer mensen iets mee doen. Waarom zou je tijdens de lessen op school dan niet offline door het leven gaan? In dat uur mis je niks. Zonder mobiel kom je weer meer in contact met de wereld om je heen. En is dat ook niet een belangrijk onderdeel aan onderwijs? Het sociale contact met leeftijdsgenoten?

„De digitalisering is een vorm van ontlijving. Je lichaam trekt zich terug en je bent nog maar op één of twee zintuigen gericht; je ogen en je oren”, zei filosoof Hans Schnitzler ooit. Het mobiele apparaat een flinke stoorzender tijdens de les, maar ook voor sociale verbinding, zo vindt ook Arjen Lubach.

Een smartphoneverbod op scholen is daarom niet alleen goed om beter te kunnen leren, je wordt er simpelweg een leuker en gelukkiger mens van. Minder overprikkels, socialer voor je omgeving en gefocust op dingen die er op dat moment toe doen.

Bijval voor smartphoneverbod

Op sociale media krijgt Arjen Lubach bijval voor een smartphoneverbod op scholen. Een kleine greep van Twitter:



Ik vind het eigenlijk wel sterke argumenten van Arjan Lubach #Avondshow voor een verbod op de smartphone in de klas. Het is idd idiote zelfoverschatting het over te laten aan hun “eigen verantwoordelijkheid”, terwijl in Silicon Valley duizenden mensen dag en nacht alles uit (1/2) — [email protected] (@roosvonk) January 25, 2023



Lubach over een smartphoneverbod op school: "Gaat het goed met de mentale gezondheid van jongeren? Nee. Helpt de smartphone daarbij? Nee. Dus misschien is het dan een goed idee om ze elke dag even 8 uur vrij te geven van hun telefoon." — Nathánaël Post (@NathanaelPost) January 25, 2023



Arjen Lubach peilt voor verbod op mobieltjes in de school

In mijn tijd hadden we geeneens een mobielhttps://t.co/kjt2SZESV4 — Gunter Noa (@gunternoa) January 26, 2023



Weer een goed item van #lubach. En inderdaad, dat stiekem filmen van docenten of klasgenoten (voer voor online pesterijen?), dat komt er ook nog eens bij. — Chantal L (@ChantalVoge) January 26, 2023



Vroegah kwam je met jojo, kubus, walkman de klas in en dan zei de leraar 'nee', pakte het af en gaf het na de les terug. Nu hebben leerlingen een geavanceerde computer bij zich en moet erover worden gediscussieerd. Wat is er mis met deze maatschappij? Pak het af.

Arjen Lubach — Martin Ernst Neyt (@NeytAndText) January 26, 2023



