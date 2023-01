Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter van 9 speelt het liefst alleen, is dat normaal?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Fenna: „Mijn dochter van 9 speelt het liefst alleen, is dat normaal?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Mijn dochter van negen is een vrolijke en lieve meid. Ook op school heeft ze het prima naar haar zin en ligt ze, voor zover ik begrijp van de juf en van haarzelf, prima in de groep. Ook in de pauze speelt ze met andere kinderen. Toch spreekt ze na school vrijwel nooit met iemand af. Ze speelt namelijk het liefst alleen. Ook als er kinderen vragen of ze wil spelen zegt ze altijd dat ze geen zin heeft. Is dat normaal of moet ik me zorgen maken?

– Groetjes,

Fenna”

Het antwoord

„Hai Fenna,

Uit je verhaal is af te leiden dat ze het sociaal gezien op school prima doet. Ze ligt goed in de groep en speelt in de pauze met andere kinderen. Dat is op zich een goed teken. Misschien heeft jouw dochter na school gewoon behoefte aan wat rust en tijd alleen om alle prikkels van school te verwerken.

“Als ze hard hebben gewerkt om allerlei regels te volgen op school, hebben ze even tijd en ruimte nodig om zelf een omgeving te kunnen creëren die helemaal naar hun zin is”, zegt kinderpsycholoog Bobbi Wegner daarover in dit artikel. Misschien heeft ze na school dus gewoon behoefte aan wat rust en me-time.

Wel is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Hoe voelt je dochter zich er zelf bij? Mocht je het idee hebben dat ze het zelf toch jammer of vervelend vindt om vaak alleen te spelen, dan is het goed om te kijken hoe jullie dit kunnen oplossen. Of als je merkt dat je dochter zich echt oncomfortabel voelt in de buurt van leeftijdsgenoten, dan is het wel goed om daar een gesprek over te hebben. Het zou dan zomaar kunnen zijn dat ze dan een beetje sociale faalangst heeft.

Zolang dat niet het geval is, zou ik me geen zorgen maken. Niet iedereen heeft evenveel behoefte aan sociale contacten en misschien is je dochter gewoon heel goed in het bewaken van haar eigen grenzen. Dat is juist ook bewonderenswaardig. Mocht je dochter toch graag meer sociale contacten willen leggen, dan vind je in dit artikel tien tips die kinderen kunnen helpen om vriendjes te maken. Succes!”

